Al Oviedo "solo le vale ganar": así fue la mañana en El Requexón para preparar el trascendental duelo ante el Girona
Guillermo Almada, técnico del Oviedo, contó con casi toda la plantilla tras la derrota ante el Barça en el Camp Nou
"Solo nos vale ganar". Es el lema de la pancarta que el Fondo Norte y Symmachiarii desplegaron en la madrugada de ayer en la entrada a los campos de El Requexón. Y tiene mucha razón. El Oviedo cada vez está más lejos de la zona de salvación, y de poco le sirve seguir acumulando derrotas y empates. Si los azules pretenden darle la vuelta a una muy mala temporada y tratar de luchar poe el objetivo de la permanencia, necesitan ganar al Girona (sábado, 14 horas, Tartiere) para seguir en la pugna. De lo contrario, las opciones se diluirían todavía más.
Guillermo Almada, técnico del Oviedo, contó con casi toda la plantilla tras la derrota ante el Barça en el Camp Nou. Son nueve puntos lo que separa a los azules de la zona de salvación. Tres victorias. Un mundo en Primera. Sin embargo, todavía queda un atisbo de esperanza. Rahim y Ovie Ejaria siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. El lateral, que fue baja de última hora para viajar a la ciudad condal, tardará unas semanas en regresar, mientras que Ovie Ejaria continúa su proceso de recuperación. El que sí regresó fue Eric Bailly, el central marfileño que, tras superar un esguince en el tobillo, parece que ya se ha recuperado y el "profe" podrá volver a contar con su presencia. Por otro lado, Fede Viñas se quedó en el gimnasio por un tema de cargas. Ya lo hizo la semana anterior. Costas y Alberto Reina se entrenaron, pero no completaron el total de la sesión.
Al Oviedo le restan todavía dos sesiones más antes de verser las caras con el Girona, equipo con el que empataron en la primera vuelta por 3-3 en Montilivi, cuando Luis Carrión todavía era entrenador de los carbayones. Ahora, el cuadro azul, tendrá una nueva oportunidad de sumar de tres ante un rival que en la ida no puso las cosas fáciles, pero al que el Oviedo pudo ganar. Y esta vez toca, en casa, ante los suyos, en un Tartiere que ya ha colgado el cartel de lleno tras el anuncio de la venta de entradas de acompañante para los socios a un precio de diez euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Manu hace historia y enamora con su solidario gesto tras conseguir el bote más alto de la historia de Pasapalabra: Antena 3 cambia su programación por el especial del histórico día del concursante
- Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
- Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo
- La lucha contra la okupación en Oviedo: comienzan los derribos de un foco de incendios y tráfico de drogas en la capital