El Real Oviedo piensa en el futuro: los azules ya trabajan en todos los escenarios posibles y cierran la llegada de un jugador

El Oviedo trabaja en todos los escenarios. Con el debate del mercado de invierno todavía abierto, el club ya empieza a planificar la temporada que viene por si no se logra la permanencia. Por ello, los azules ya trabajan tanto en esta temporada por si apareciese una buena opción para reforzar el plantel de Guillermo Almada, de la misma forma que planifican también de cara a la siguiente campaña. Es por ello que el extremo del Granada, Pablo Sáenz, ya ha firmado con el club azul, y se vinculará con la entidad carbayona hasta junio de 2028, tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA.

El límite salarial que ahora manejan los azules (dos millones de euros) podría servir para aumentar la economía de la temporada que viene, que, sumado a la ayuda por descenso, da una gran ventaja respecto a los otros diecisiete equipos de la categoría de plata. Estos dos millones de estimación (de los cuales habría que deducir la ficha de Thiago Fernández) suponen que el Oviedo esté en una situación ventajosa respecto a otros equipos de Primera que no disponen ni siquiera de esa cantidad, por la que, en el caso de que se presente algún fichaje suculento, los azules tendrían margen para acometerlo. Cabe recordar que el límite salarial es una mera estimación que LaLiga aprueba, por lo que la cifra podría reducirse o ampliarse dependiendo de muchos factores, como la venta de entradas y la llegada de nuevos patrocinadores. Sin embargo, desde la entidad carbayona no tienen claro si ficharán más durante este mercado, y podrían dejar el equipo tal y como está para tratar de pelear por el objetivo de la permanencia.

El Oviedo tiene una cosa clara: no quiere arriesgase económicamente. El claro ejemplo es Bakambu. En una temporada en la que la permanencia está tan complicada, pagar el alto salario de un jugador que llegaría cedido sería derrochar el dinero si finalmente no se logra el objetivo. Sin embargo, este margen sí que permitiría a los azules optar a otro tipo de futbolista que, fichándolo en propiedad pudiera aportar hasta final de temporada, y, por qué no, el siguiente curso. La permanencia está ya a nueve puntos, y el Oviedo, pese a que no da la temporada por perdida ni mucho menos, sí que piensa en todos los escenarios posibles.

Pablo Sáenz, fichado para junio

Es por ello que Pablo Sáenz, extremo del Granada, ha firmado por el Oviedo. El futbolista navarro ya está atado por dos años hasta junio de 2028, tal y como avanzó este periódico el pasado 22 de enero. El jugador no será azul hasta final de temporada puesto que sigue teniendo contrato con el conjunto nazarí, pero en cuanto termine el curso llegará a El Requexón para comenzar la nueva campaña con los azules.

Pablo Sáenz (24 años) es un extremo zurdo que suele partir desde la derecha para jugar a pierna cambiada. Con 1,75 metros y un perfil claramente ofensivo, el navarro se formó en el fútbol riojano antes de dar el salto a la estructura del Granada en 2023. Fue quemando etapas hasta debutar con el primer equipo, aunque en febrero de 2025 salió cedido al Albacete para sumar minutos. Y allí los encontró: cinco goles en 16 partidos, una carta de presentación seria.

Además, este tipo de fichaje supone un modelo que el Oviedo pretende repetir con Jacobo González, extremo del Córdoba, al que el conjunto andaluz no ha dejado salir esta temporada y que los azules lo querían ya en este mercado. Sin embargo, el club carbayón tiene la intención de repetir la misma operación que con Sáenz: lograr que el futbolista llegue libre.