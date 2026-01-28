Symmachiarii lanza un comunicado y hace un llamamiento a la afición del Real Oviedo: "Una vez más, nos toca creer"

El grupo de animación Symmachiarii ha lanzado este martes un comunicado para fijar su postura ante el momento delicado que atraviesa el Oviedo. En el texto, el colectivo admite que “la situación es complicada” y que el equipo “no ha rendido”, y enmarca el próximo partido del sábado como “la última oportunidad” a la que aferrarse para revertir la dinámica.

Pese al tono crítico, Symmachiarii hace un llamamiento al oviedismo para empujar desde la grada durante todo el encuentro. “Una vez más, nos corresponde estar ahí. Una vez más, nos toca creer”, señala el comunicado, que pide convertir el estadio “en ese bastón en el que los jugadores puedan apoyarse para lograr los tres puntos”.

El grupo subraya, eso sí, que el apoyo puntual no implica aparcar el malestar. “Esto no significa renunciar a la crítica”, advierten, antes de anunciar que mantendrán la protesta “como colectivo” contra lo que consideran “una gestión nefasta de la temporada”. Symmachiarii concluye apelando a la unidad en el corto plazo y resume el mensaje con un lema directo: “Solo nos vale ganar”.