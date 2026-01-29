Cambio de planes del Oviedo con Álex Cardero: se va cedido a Chipre

El canterano del Real Oviedo Álex Cardero, uno de los integrantes de la plantilla del ascenso a Primera División, continuará la temporada en el AEK Larnaca de Chipre si arregla la rescisión de su préstamo al Mirandés. Es una petición del futbolista para buscar en otra competición los minutos que le han faltado en Anduva. Así, el POviedo cancelará su cesión al Mirandés para que tenga más protagonismo en el conjunto chipriota, donde coincidirá con el exoviedista Jimmy.

El Oviedo decidió ceder a Cardero al Mirandés para que gozara de los minutos que en Primera en teoría le iban a faltar, a pesar de que completó la pretemporada e incluso entró en la lista del primer choque en Villarreal. Tras un inicio con continuidad en Miranda, en las últimas semanas le ha costado más gozar de oportunidades y el conjunto azul considera básico para su crecimiento que siga contando con minutos. Lo intentará en su primera aventura fuera de España, con un AEK de Larnaca que marcha segundo en la Liga de Chipre, a 5 puntos del líder. Los agentes del futbolista tratan de cancelar la cesión en Miranda, algo a lo que no se opone el Oviedo.

En el Mirandés, Cardero ha disputado 17 partidos, aunque solo 5 como titular, para acumular 600 minutos y ha ayudado, además, con un tanto. A sus 22 años, el ovetense busca regularidad en su juego.