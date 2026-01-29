Nacho Vidal "entiende la frustración", pero asegura que "no nos va a llevar a ningún punto positivo"

Nacho Vidal, lateral derecho del Oviedo, comparece ante los medios de comunicación para analizar la situación del conjunto azul.

La situación del equipo. "Creo que todos somos conscientes de la situación en la que estamos. Es difícil para todos. Nuestras sensaciones son buenas. Creo que competimos con todo el mundo. Sufrimos una derrota en un campo complicado, pero no refleja las sensaciones del equipo. Estamos muy motivados y creyendo en revertirlo".

Contra el Girona, una final. "Es que creo que si siempre se habla de partido a partido es porque está cerca de ser cierto. El camino son 38 jornadas y cada jornada la abordamos con todo lo posible. Hacer cuenta nos perjudica a día de hoy. El objetivo no se consigue si las hacemos. Nos tenemos que salir un poco de la realidad objetiva y pensar que cada partido es una nueva oportunidad para arañar los puntos que tanto necesitamos. Es lo que pensamos del sábado, ganar".

Un rival más similar al Oviedo. "No hay rivales de nuestra Liga. Son todos. Por eso estamos en Primera, porque lo merecimos y porque teneos el nivel. Todos los partidos son finales. Eso no nos pone nerviosos, nos tiene que estimular. Lo que veo del equipo es esa mentalidad. Cuando la necesidad aprieta, ahí sale la gente".

Su recuperación. "Desde el minuto 1 me veo capacitado. El trabajo que hago durante la readaptación es muy bueno y me veo físicamente al cien por cien. Cuando te acercas a la realidad del juego te sientes con más confianza. Me he adaptado totalmente a los volúmenes de trabajo que propone el cuerpo técnico. Tengo muchas ganas de ayudar a mis compañeros en el verde".

Jugar siempre a las 14 horas. "Yo hablo por mí. Lo que no depende de mí no me quita energía. Tengo una opinión y una preferencia para jugar a "x" hora. Pero esto no depende de nosotros, es algo ajeno y tenemos que cumplir lo que marca LaLiga. Si empezamos a ponernos trabas en nuestro objetivo... El otro equipo también juega a las 14. Los puntos valen lo mismo".

Jugar en casa. "Los puntos en el Tartiere valen lo mismo que los partidos fuera. Ciñiéndonos a esta estadística, podemos ganar tanto dentro como fuera, aunque la afición es muy importante. La realidad es que quedan 17 y cada partido tiene que ser una final porque necesitamos los puntos. La responsabilidad que tenemos es muy grande y queremos verlo así. El Tartiere nos da mucho, pero estamos preparados para todo".

El nuevo método de entrenamientos. "Cada entrenador tiene su manera de entrenar y de preparar los partidos. El trabajo de los jugadores es adaptarse. Ya he tenido cuatro entrenadores aquí y cada uno establece su metodología. Cada uno intenta que el estímulo sea lo más parecido a su estilo de juego. Los entrenamientos son largos y los volúmenes son grandes. Estamos muy adaptados y creemos en su idea. A la vista está cada fin de semana que es buena. A partir de ahí iremos puliendo cosas que nos ayudarán".

El mercado de fichajes. "Normalidad absoluta. Yo vine en el mercado de invierno, es algo normal. Todos somos un poco ambiciosos y la gente expone sus situaciones. Lo que sí que está claro es que los que estén dentro tienen que estar al cien por cien. Intento acoger desde el minuto 1 a los que llegan".

El mercado invernal. "Creo que en este caso, los directores deportivos intentan afinar al máximo. Es un mercado complicado y se abren pocas puertas para lo que necesitas. Puedes tener un problema de fichas y de no poder hacer todos los movimientos que te gustaría. Al final todo el mundo tiene a hacer lo mejor que puede su trabajo. Venía de no jugar en Pamplona. A pesar de no estar jugando trabajaba mucho y eso es lo que te hace rendir al máximo".

La seguridad defensiva. "Depende de lo que intentamos por seguridad defensiva. Al míster le gusta defender hacia adelante y eso me parece fantástico. Un porcentaje alto de goles son a balón parado o robando y finalizando tras transiciones cortas y rápidas. Creo que no hemos descuidado la faceta defensiva, aunque nuestro estilo tenga sus riesgos. Para eso trabajamos tanto, para hacer dobles esfuerzos cuando perdamos o robemos el balón. Contra el Barça los tres goles fueron errores defensivos puntuales, creo que por ese resultado no se puede decir que descuidamos esa faceta".

El bajón de la afición. "Entiendo el pesimismo y la intranquilidad, me pongo en sus pieles. Se hace un poco cuesta arriba. Si nos ceñimos a la realidad objetiva... Tenemos que salirnos de eso y creer. Estamos unidos y comprometidos al máximo. Salimos a entrenar con un hambre increíble y entiendo que la paciencia de la gente se puede agotar, pero el mensaje que quiero transmitir es que nosotros estamos al cien por cien y seguimos creyendo para conseguir el objetivo más que nadie en este mundo. Nuestros contratos dependen de conseguirlo, los principales interesados somos nosotros. Entiendo la frustración, pero eso no nos va a llevar a ningún punto positivo. Oviedo tiene muchas cosas buenas y esa es su gente. Lo han demostrado muchísimos años. Llevo un año y he visto un porcentaje pequeño de lo que han hecho. Les pedimos que sigan apoyando. Para pedir también tienes que dar. Igual no se ve reflejado el fin de semana, pero que nos crean que damos el cien por cien".