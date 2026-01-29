El Oviedo y el Ayuntamiento de Siero aceleran la segunda fase de La Belga: más de 300.000 metros cuadrados con universidad, residencia y servicio sanitario

El proyecto para la construcción de la nueva ciudad deportiva del Oviedo avanza a pasos agigantados. El conjunto carbayón, que se reunió con Ángel García "Cepi", el pasado martes, aprovechó este encuentro que mantuvo con el Ayuntamiento de Siero para suscribir el contrato de la campaña publicitaria "Siero, un lugar para vivir" para planear la segunda fase de la nueva ciudad deportiva de La Belga, tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA. Un encuentro que sirvió no solo para firmar el acuerdo de patrocinio, sino también para avanzar en uno de los proyectos más ambiciosos del Grupo Pachuca desde su llegada a Oviedo, un complejo que irá mucho más allá de los campos de fútbol y los vestuarios contemplados en la primera fase.

Segunda fase: universidad, residencia y servicio sanitario

En esta segunda fase, se edificará todo lo que no sean campos de fútbol y vestuarios. Es decir, una residencia, una universidad relacionada con las materias de disciplinas deportivas en todos sus ámbitos y un servicio sanitario para el propio club y para el público en general, además de cafetería y otras instalaciones complementarias. El proyecto, que se inspirará en la ciudad deportiva de "La Esmeralda" del Club León mexicano, tal y como avanzó este periódico, podría llegar a alcanzar más de 300.000 metros cuadrados, el doble de lo contemplado en la primera fase, que se queda en 150.000 metros cuadrados.

Esta segunda fase es independiente de la primera, que se irá construyendo mientras se intenta conseguir aprobar la segunda. Son dos operaciones paralelas. El plan pasa por llevar a cabo una pequeña modificación del plan general, pero desde el Ayuntamiento de Siero insisten en que eso nunca pondría en riesgo la primera parte del proyecto, que ya está enviada a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (Cuota).

Primera fase: obras en primavera

El plan especial de la primera fase ya fue aprobado en Junta de Gobierno local el pasado viernes y remitido a Cuota para su aprobación definitiva. Se estima que el organismo autonómico tardará unos tres meses en realizar los informes sectoriales, más uno adicional para la resolución de la propia Cuota. Es por ello que la nueva ciudad deportiva del Oviedo podría iniciar sus obras en primavera de este año, tal y como confirmó Javier Rodríguez, concejal de Ordenación y Gestión Urbanística del consistorio sierense.

Y podría estar terminada en su totalidad, tal y como indicó el propio concejal, "en 2027". Un plazo ambicioso pero factible si todo transcurre según lo previsto y no hay contratiempos administrativos o técnicos.

Un proyecto de más de 375.000 metros cuadrados

Sumadas ambas fases, el objetivo del Grupo Pachuca es levantar una ciudad deportiva de más de 375.000 metros cuadrados en la zona de Ordoño de la Vega, en el municipio de Siero. Un complejo que aspira a convertirse en una de las instalaciones deportivas más modernas y completas de España, inspirado en el modelo de "La Esmeralda", la ciudad deportiva del Club León en México, que el propio alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", visitó hace meses para conocer de primera mano.

La primera fase contempla siete campos de fútbol, vestuarios y las instalaciones básicas para que el primer equipo y la cantera del Oviedo puedan entrenar en condiciones óptimas. La segunda fase irá más allá: una residencia para jóvenes futbolistas, una universidad especializada en disciplinas deportivas, un servicio sanitario que no solo atenderá a los jugadores del club sino que también estará abierto al público en general, cafetería, tiendas y otras instalaciones complementarias que conviertan el complejo en un verdadero centro neurálgico del deporte en Asturias.

Dos operaciones en paralelo

La clave está en que ambas fases se tramitan de forma independiente. Mientras la primera ya está en manos de Cuota y podría arrancar en primavera, la segunda requiere de una modificación del planeamiento urbanístico que se tramitará en paralelo. Esto permite que el club pueda empezar a construir los campos de fútbol y los vestuarios sin esperar a que se apruebe la segunda fase, que llegará más adelante.

Desde el Ayuntamiento de Siero insisten en que esta modificación del plan no pondrá en riesgo la primera fase. Son dos proyectos diferenciados que se complementan, pero que no dependen el uno del otro. Si la segunda fase se retrasa o encuentra algún obstáculo administrativo, la primera seguirá adelante sin problemas.