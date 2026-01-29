Los peñistas rechazan "de manera contundente" la gestión del Oviedo y anuncian medidas: "Solicitamos una reacción por parte de la propiedad"

La Asociación de Peñas del Oviedo (Aparo) celebró ayer una reunión extraordinaria en la sala de prensa del Tartiere en la que, por unanimidad, todas las agrupaciones asistentes acordaron rechazar “de manera rotunda” la gestión por parte del Oviedo y, por consiguiente, del Grupo Pachuca en esta temporada. La sala estuvo a rebosar en un encuentro que arrancó a las 20 horas y se prolongó algo más de una hora y media, con presencia de socios llegados de distintos puntos de Asturias.

El cónclave de los peñistas llega en plena temporada de regreso a Primera, con el equipo en la última posición de la tabla: colista con 13 puntos tras 21 jornadas, con dos victorias, siete empates y doce derrotas, y 11 goles a favor y 34 en contra. El último resultado fue la derrota del domingo en Barcelona (3-0). El calendario vuelve a exigir puntos: el sábado, a las 14 horas, el Girona visita el Tartiere. Después, el Oviedo jugará en Vallecas ante el Rayo Vallecano y recibirá al Athletic. Partidos vitales para el futuro azul. En paralelo al rendimiento deportivo, los horarios han ganado peso en la conversación del oviedismo. En el tramo que viene, el Oviedo encadena tres partidos fijados a las 14 horas (Girona, Rayo y Athletic), y ya son once esta temporada, una franja que ha provocado quejas en la grada y también un gesto público del capitán, Santi Cazorla, en redes sociales.

El club, además, ha afrontado el mercado de invierno con movimientos para reforzar la plantilla. Entre ellos, la llegada a préstamo de Thiago Fernández, cedido por el Villarreal hasta final de temporada, así como las de Borbas y Fonseca. Estas tres incorporaciones se suman a todas las llegadas en verano, de las cuales tan solo dos son fijas en los onces de Almada. Y en el contexto de las últimas jornadas, el Oviedo también publicó un comunicado oficial para expresar su “profundo malestar” por decisiones arbitrales recientes.

“Queremos que esta situación cambie, pero no deseamos perjudicar o influir de manera negativa en los resultados inmediatos. Por ello, debido a la difícil situación deportiva en la que nos encontramos, posponemos las acciones y protestas por el bien de la entidad, manifestando que solicitamos una reacción por parte de la propiedad en cuanto a gestión, estando en profundo desacuerdo con los movimientos que se han dado, tanto en lo deportivo como en lo social”, dicen los peñistas, que aclaran que “este aplazamiento no supone renuncia alguna: las peñas se reservan el derecho a promover movilizaciones y acciones públicas si no se procede a un cambio real y profundo de la gestión del club, como tantas otras veces se ha hecho”, reza el comunicado.

Es decir, la Aparo asegura que, de momento, esperarán a ver cómo le va al Oviedo deportivamente en sus próximos compromisos ligueros, aunque no renuncian a actuar puntualmente.

El paso de las semanas ha ido acumulando, además, otros debates institucionales alrededor del centenario. La Aparo ya mostró en su día discrepancias con el club por la composición del Comité de Honor, en el que se encontraban nombres como el de Javier Tebas, presidente de LaLiga, o el de Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo. Con ese marco de fondo —clasificación, resultados, mercado, horarios y cuestiones institucionales— las peñas se reunieron en el Tartiere para ordenar posiciones y estudiar posibles pasos a corto plazo, a la espera de concretar públicamente el contenido del encuentro cuando corresponda.