Santi Cazorla sale en defensa del Real Oviedo y de la afición: "Ya es una broma"
El llanerense es uno más de la larga lista de indignados por los horarios establecidos por LaLiga para los partidos del club carbayón
Santi Cazorla ha salido en defensa del Real Oviedo a través de las redes sociales. El llanerense es uno más de la larga lista de indignados por los horarios establecidos por LaLiga para los partidos del club carbayón.
Y es que el partido contra el Athletic de Bilbao en el Tartiere del próximo domingo, 15 de febrero, vuelve a ser a las 14 horas. De hecho, la última vez que se jugó en el Tartiere un partido fuera de ese horario y en fin de semana fue el pasado 30 de agosto ante la Real Sociedad, partido que el Oviedo ganó. El Oviedo nunca se ha pronunciado sobre esta problemática, pero sí que lo ha hecho Santi Cazorla, que ha puesto un mensaje en su cuenta de "X": "Es una broma ya lo de jugar siempre a las 14:00".
También se ha pronunciado sobre el tema Nacho Vidal, preguntado por los horarios en El Requexón. Sin embargo, el lateral fue cauto y quiso responder como futbolista, huyendo de polémicas. "Yo hablo por mí. Lo que no depende de mí no me quita energía. Tengo una opinión y una preferencia para jugar a "x" hora. Pero esto no depende de nosotros, es algo ajeno y tenemos que cumplir lo que marca LaLiga. Si empezamos a ponernos trabas en nuestro objetivo... El otro equipo también juega a las 14. Los puntos valen lo mismo", dijo.
