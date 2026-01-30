Almada analiza el mercado del Oviedo: "El club intenta tomar las mejores decisiones dentro de sus posibilidades"

Guillermo Almada, técnico del Oviedo, analizó la semana de los suyos y el trascendental partido que tiene por delante.

El resumen. “Tenemos que tratar de sumar de tres y meternos en la posibilidad de entrar en una racha positiva. Tenemos que tratar de jugar bien, pero necesitamos las ganas de transmitir cosas continuamente. Cuando uno juega intenta hacerlo de la mejor manera, pero no nos puede fallar lo mental. Es muy importante. Necesitamos sumar de tres”.

Thiago. “Es un jugador de banda y se ha adaptado muy bien en la parte humana. Por eso lo llevamos a Barcelona. Se ha integrado bien a los entrenamientos y pienso que nos puede dar cosas positivas en esa variante que uno busca en la zona ofensiva”.

El mercado. “Se está buscando y se hacen esfuerzos para tratar de sumar algún jugador más en la ofensiva, pero no es una situación fácil”.

Forés. “Seguimos tomado con él, pero Fede lo ha hecho muy bien y en cualquier momento puede complementarse con él. Está entrenando bien y seguirá con nosotros

Dendoncker. “Vemos mejores a otros jugadores. Ha tenido minutos en algunos partidos, pero es un jugador que en cualquier momento podemos utilizar. Son elecciones que hemos tomado porque hay algunos futbolistas que se complementan bien en el medio. Tiene una entrega formidable en los entrenamientos y pide trabajo extra. Son elecciones”.

Ovie Ejaria. “No contemplamos una salida suya. Está recuperándose y nos pude aportar cosas porque no tenemos un jugador así en ataque”.

El rival. “El Girona tiene mucha calidad en sus futbolistas y un muy buen entrenador. Nos esperamos la mayor dificultad, pero nos preocupa, más allá del análisis, tener un buen partido nosotros. Queremos recuperar nuestra seguridad defensiva porque los errores nos cuestan caros. Seguiremos evolucionando en el juego ofensivo para tener más oportunidades de gol”.

Los tres fichajes. “El club intenta tomar las mejores decisiones dentro de sus posibilidades. Nosotros tenemos que coger a os futbolistas y sacar lo mejor. Otros clubes tienen otras posibilidades económicas distintas. Creo que los tres que han venido nos darán rendimiento a pesar de la situación”.

Bailly. “Está mejor. Se acaba de sumar a los entrenamientos. Seguramente no estará en este partido porque si bien recuperó, hace un mes que no hace nada y tiene que coger la forma futbolística. Para el próximo partido llegará”.

Bakambu. “Es uno de los nombres que se barajan. Hay varios que se manejan como posibilidad”.

La presión. “Los jugadores tienen experiencia y hay que saber vivir con ello. El tener un resultado positivo generará confianza en los futbolistas. Es importante que ya lo hubiésemos logrado, pero hay que adaptarse. Nos apoyarán a muerte siempre y cuando transmitamos cosas”.

El once. “Algún cambio vamos a hacer por alguno que hemos recuperado. Lo que nos ha perjudicado son las infracciones. La falta de efectividad también. Pero siempre nos replanteamos la semana para buscar el mejor rendimiento de los once. Juegan los que están mejor. Se trata de encontrar el funcionamiento colectivo. Analizamos cualquier variante que nos pueda elevar”.

Los horarios. “Son situaciones que no dependen de nosotros. Entiendo a la gente y se debería buscar una rotación para dejar a todos conformes. Si golpea permanentemente a un equipo, y a pesar de eso el apoyo está permanentemente, en mi opinión debería buscarse una variación porque la gente tiene que sentirse representada. Pero juguemos a la hora que juguemos, la disposición tiene que ser la misma. Espero un apoyo incondicional, como lo hacen siempre”.