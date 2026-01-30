Brekalo empieza a tener ofertas: Hertha Berlin lidera la carrera por hacerse con el extremo croata

Brekalo, extremo del Real Oviedo, comienza a tener ofertas. El atacante croata, que no entra en los planes de Guillermo Almada para la presente temporada, ha recibido varias llamadas de clubes europeos para hacerse con sus servicios. El mayor interesado y que lidera la carrera por hacerse con Brekalo es el Hertha Berlin.

El atacante croata, que llegó en verano tras el ascenso a Primera División, no ha podido disfrutar de muchos minutos esta temporada. Llegó libre al Oviedo tras finalizar su contrato con la Fiorentina y, apenas unos meses después de que se calzase las botas en El Requexón por primera vez, podría salir al conjunto alemán, tal y como adelantó el periodista Fabrizio Romano. Sin embargo, Brekalo cuenta con más ofertas del fútbol italiano, donde lo conocen a la perfección. El club berlinés es el mejor posicionado, pero todo podría pasar. El extremo saldría libre, pero el Oviedo se guardaría un tanto por ciento de una futura venta más alguna variable, tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA. Con esta salida, el Oviedo liberaría una ficha, lo que podría permitir que los azules fichasen antes de que finalice el mercado si se presenta una buena opción, aunque no son reacios a dejar el plantel tal y como está.

Brekalo fue otro de los jugadores que Veljko Paunovic, exentrenador del Oviedo, quiso fichar para su Oviedo. Sin embargo, nunca llegó a funcionar. En el Oviedo llegó para competir por un puesto en los extremos y para ampliar el repertorio ofensivo. Sin embargo, nunca terminó de convencer a los entrenadores. Con Almada comenzó jugando por unos problemas físicos de Hassan, pero tan pronto se recuperó el galo, Brekalo se vio relegado de nuevo al banquillo. Esta temporada ha tenido minutos en catorce partidos, de los cuales solo seis jugó como titular. 483 minutos, 0 goles y 0 asistencias después, el croata apunta a dejar la disciplina azul en busca de los minutos que no tuvo en la capital del Principado.