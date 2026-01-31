Almada, tras poner a jugar de nuevo al capitán: "Seguramente me habré equivocado en las decisiones que tomé con Cazorla"

Guillermo Almada, técnico del Oviedo, valoró la primera victoria azul desde el mes de septiembre.

El resumen. "Como le dije a los futbolistas, el partido era una final anticipada. Necesitábamos ganar jugando bien, regular o deficiente. La disposición de los jugadores fue espectacular. El Girona tiene mucha calidad y eso significa nuestra victoria, además del apoyo incondicional de nuestra gente. Se me erizaba la piel con el apoyo de la grada. Estoy convencido de que esto nos brindará mucha seguridad".

La diferencia de las dos partes. "En el primer tiempo teníamos que haber jugado mejor y administrar mejor la pelota. Les facilitamos la recuperación. Estuvimos muy descordinados y con su calidad, siempre es peligroso. Lo hizimos mejor en la segunda y, en definitiva, significó llevarnos un triunfo valioso con las correcciones que hicimos. Tuvimos menos volumen de juego que otros partidos, pero estuvimos seguros atrás. Debemos recuperar el volumen arriba. La presión de no ganar estaba afectando".

Cazorla y Thiago. "Santi es un crack. Fue el primero en posicionarse y en trabajar. Nos aportó soluciones en el momento que no las teníamos. El posicionamiento fue muy bueno y generó confianza en el resto. Es muy inteligente. Thiago nos dio soluciones ne la banda, no solo en el juego, si no en la recuperación. Los dos fueron muy importantes. Seguramente vaya a tener más minutos. Yo no dudaba de él. Contábamos con él y la disposición es espectacular juegue o no juegue. Seguramente me habré equivocado en las decisiones que tomé anteriormente".

Los cambios tardíos en otros partidos. "En los partidos anteriores estábamos ganando. El resultado te condiciona a tomar algunas decisiones. Cometimos distracciones que nos costaron puntos".

Costas. "Lo conocía, pero me está sorprendiendo el nivel que tiene a pesar de tener molestais permanentes. Cuando el jugador pierde continuidad en los entrenamientos, a la larga empieza a mermar su rendimiento en los partidos. Es un gran profesional y aporta muchísimo".

El mercado. "Con Brekalo hablé hace quince dias y le dije que íbamos a cambiar su posición. Esto hizo que él quisiese salir. Traté de ser sincero con él. Seguimos queriendo cubrir con algún extremo. Pensamos en el punto devista humano con él y no le bloqueamos la posibilidad de que salga, esperando que llegue algún futoblista en el último momento. No nos cerramos a nada, siempre que sea un futbolista que nos de un salto de calidad. Moldovan no va a salir".