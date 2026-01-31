Las lágrimas de Thiago tras la victoria del Real Oviedo: “Si duele es porque es real”

Thiago Fernández fue uno de los protagonistas de la sufrida, y celebrada, victoria del Real Oviedo ante el Girona, la que saca a los azules de la peor dinámica de su historia en Primera y devuelve algo de fe a un Tartiere que celebró el triunfo con júbilo. El argentino debutó con la camiseta del Oviedo y lo hizo con nota: su irrupción en la segunda mitad fue decisiva y, además, dio la asistencia del gol de Chaira, el que concedió el triunfo a los de Almada.

Al término del choque, el extremo argentino, cedido por el Villarreal, no pudo reprimir las lágrimas. Para él, era un día muy especial ya que volvió a disputar un partido oficial más de un año después. Su último choque había sido en la máxima categoría argentina, con la camiseta de Vélez Sarsfield, ante b, el 1 de diciembre de 2024.

Después, el extremo se rompió el ligamento cruzado de su rodilla, y una vez recuperado el club le dejó al margen por negarse a renovar su contrato. El Villarreal ya le había atado y el Submarino Amarillo le ha mandado en esta ocasión a Oviedo para que se pruebe en el nuevo contexto.

En el video publicado por el club azul en sus redes, se ve cómo recibe la felicitación de Aarón y Costas, instantes antes de que fuera el encargado, por invitación de Cazorla, de encabezar la haka frente al fondo Norte. “Thiago, si duele es porque es Real”, publica el Oviedo en el video.