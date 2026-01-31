Míchel Sánchez, técnico del Girona, "disfruta" de Cazorla: "Cada vez que lo veo me alegro"

Míchel, entrenador del Girona, valoró la derrota de los suyos tras el partido.

"He visto un Oviedo más agresivo en las situaciones de presión, pero nos costó más allí que aquí. En ningún momento tuve hoy la sensación de que el Oviedo estuviese por encima, aunque ellos matieron el gol y nosotros no. Llevan trabajando bien un mes y sabíamos que iba a ser un partido complicado. Hicimos un buen partido en juego, pero no en las áreas", dijo.

Sobre Cazorla, "es un jugador que no ha perdido el talento. Un jugador que lleva tantos años al máximo nivel, cada vez que lo ves te alegras. Nos ha hecho disfrutar mucho. Le he visto bien y me esperaba que jugase. Las piernas ya no le van tan rápido, pero la cabeza sí. Son jugadores que marcan muchjo el nivel de profesionalidad y de rendimiento de los equipos".

También habló sobre las posibilidades de permanencia que tienen los azules. "El Oviedo tiene tiempo, queda diecisiete jornadas. Ganar tres partidos seguidos te mete en la pelea, pero la dificultad está en engancharse. Todos tenemos las mismas posibilidades. Hay que luchar cada punto. No veo a ningún equipo fuera de la competición".