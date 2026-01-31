Thiago, el refuerzo para un duelo clave

Thiago Fernández, el último fichaje del Oviedo, ya está inscrito en LaLiga como jugador azul y ha sido convocado por Guillermo Almada, técnico del conjunto carbayón, para apuntalar al equipo de cara a la "gran final" que se disputará esta tarde ante el Girona en el Tartiere (14 horas).

El Oviedo llega al duelo a nueve puntos de la zona de salvación y consciente de que, de no sumar de tres, la distancia con los equipos que nadan fuera del descenso sería muy difícil de alcanzar. Por ello, desde el entorno del club azul llevan toda la semana anunciando el duelo ante el conjunto catalán como "la final del Mundial". En lo deportivo, Guillermo Almada apunta a repetir el once que viene desplegando desde su llegada, aunque medita sentar a Lucas, canterano que ayer cumplió 30 años, para utilizar a Nacho Vidal, ya totalmente en forma y recuperado de su lesión.

En la portería estará el de siempre, Aarón. La defensa la formarán el lateral derecho alicantino, Costas y Carmo, y Javi López en la banda izquierda tras la baja de Rahim. En la medular hay pocas dudas. Sibo y Colombatto son los dos jugadores de referencia de Almada desde su llegada, aunque no se descarta que el técnico charrúa confíe en Fonseca para la partida. De mediapunta, Reina es el llamado a crear las situaciones de ataque. En las bandas estarán Hassan y Chaira. Es pronto todavía para que Thiago salga de titular, aunque no se descarta que tenga algún minuto. Y en punta, Fede Viñas será el encargado de intentar marcar los goles que le den la victoria al Oviedo ante un Girona que ya no es el mismo que cuando recibió en su feudo al conjunto azul (3-3).

Completan la lista de convocados Moldovan, Lucas, Calvo, Dendoncker, Cazorla, Fonseca, Borbas, Forés, Thiago, Ilic y Agudín.