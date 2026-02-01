El Femenino pierde, agranda su crisis y es colista de su división

El Real Oviedo Femenino cayó con claridad ante el Valencia, 0-3, y aumenta su mala dinámica, que les sitúa en el último puesto de la tabla.

Tras una buena primera mitad, las azules se vieron sorprendidas en el segundo acto. El Valencia se adelantó en el minuto 49, gracias a Nazareth en un córner. Las visitantes volvieron a golpear en el 70, gracias a Marina Martí. La sentencia fue ya en el añadido.

"Hicimos una buena primera parte con ocasiones claras de gol, pero perdonamos. En la segunda nos marcan pronto y en las transiciones son letales", analizó al final del partido la entrenador Andrea Suárez.