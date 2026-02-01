El Oviedo anuncia el nuevo destino de Álex Cardero: “Un proyecto competitivo a nivel internacional”

El mercado de fichajes encara su recta final, se acaba el lunes a la medianoche, y el Oviedo ha anunciado un movimiento que afecta de forma indirecta: el cambio de destino de Álex Cardero. El canterano, tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA en exclusiva el pasado miércoles, cancela su cesión al Mirandés para jugar hasta junio en el AEK Larnaca, de la liga de Chipre, donde coincidirá con el ex oviedista Jimmy Suárez.

El Oviedo decidió ceder a Cardero al Mirandés para que gozara de los minutos que en Primera en teoría le iban a faltar, a pesar de que completó la pretemporada e incluso entró en la lista del primer choque en Villarreal. Tras un inicio con continuidad en Miranda, en las últimas semanas le ha costado más gozar de oportunidades y el conjunto azul considera básico para su crecimiento que siga contando con minutos. Lo intentará en su primera aventura fuera de España, con un AEK de Larnaca que marcha segundo en la Liga de Chipre, a 5 puntos del líder.

En el Mirandés, Cardero ha disputado 17 partidos, aunque solo 5 como titular, para acumular 600 minutos y ha ayudado, además, con un tanto. A sus 22 años, el ovetense busca regularidad en su juego.

Así es comunicado oficial del conjunto carbayón:

“El Real Oviedo y el CD Mirandés han acordado finalizar la cesión del jugador Álex Cardero, que desde este momento se convierte en nuevo futbolista del AEK Lárnaca, en forma de cesión.

El conjunto chipriota se encuentra disputando la liga de su país, en segunda posición, acumulando 13 victorias, 4 empates y 3 derrotas, con 43 puntos y un rendimiento ofensivo sólido con 39 goles a favor por 17 en contra. Asimismo, el AEK Lárnaca está inmerso en la UEFA Conference League, clasificado en el Top-8, con 3 victorias y 3 empates, encajando un solo tanto en los seis encuentros disputados.

De este modo, Álex Cardero inicia una nueva etapa en su carrera, incorporándose a un proyecto competitivo a nivel internacional. Desde el Real Oviedo le deseamos la mayor de las suertes en este nuevo desafío profesional, confiando en que esta experiencia contribuya a su crecimiento y desarrollo como futbolista”.