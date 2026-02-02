Alberto Reina, y su "sana" competición con Cazorla: "Ojalá podamos jugar más tiempo los dos juntos en el verde"

Alberto Reina, mediapunta del Real Oviedo, comparece ante los medios de comunicación para explicar la situación del cuadro azul tras la victoria ante el Girona.

El ánimo tras la victoria. "Estamos muy bien. Se afronta una nueva semana, con muchas ganas de que llegue el Rayo y ojalá cojamos una dinámica positiva para alargar esto.

El duelo ante el Rayo. "Es otra final, ya no tenemos margen, es un partido clave y tenemos que ir allí con todo. Cuantas más bajas tenga el Rayo mejor, pero nosotros tenemos que poner el foco en nuestro trabajo, en todas las cosas que estamos haciendo bien y seguir corrigiendo esos detallitos para sumar de tres".

El partido ante el Girona. "Bueno, creo que en las áreas estuvimos bien. Tuvimos dos o tres acciones para meter el gol, aunque solo metimos una. Y luego, defensivamente, creo que en la primera parte sí es verdad que sufrimos un poco más en la presión alta, pero después por detrás los compañeros hicieron un gran trabajo. Los cambios entraron muy bien y nos dieron ese plus que nos faltaba".

Su regularidad. "Al final, a todos los futbolistas lo que nos gusta es el verde y estoy disfrutando mucho, intentando ayudar todo lo que puedo a mis compañeros".

La salvación. "A mí no me gustan mucho las cuentas. Creo que tenemos que poner el foco en el siguiente partido. Todos los partidos son claves porque no tenemos margen. Al final, hemos hecho muy pocos puntos y tenemos que ir partido a partido. Todos son claves y ahora mismo poner el foco en el Rayo, que es el siguiente. Desde dentro creemos todos, pero también desde fuera las sensaciones son muy buenas. Hemos estado muchos partidos cerca de ganarlos y no ha sido así, pero la gente lo ve, desde dentro lo vemos y creemos. Por fin llegó esa victoria que tanto deseábamos y ahora tenemos que sumar de tres todas las veces que sean posibles, porque lo necesitamos".

El cariño del público. "La afición es espectacular. Todos los partidos de fuera, toda la gente que se desplaza, cómo nos alientan en el Tartiere. Después de la situación que estamos, es espectacular".

Su relación con Cazorla. "Es una competición muy sana. Santi es un tío espectacular, en el día a día entrena muy bien y es un ejemplo para todos. Ojalá podamos jugar más tiempo los dos juntos en el verde, pero tenemos una competición muy sana. Él es un ejemplo. En el fútbol él lo ha vivido todo y tenerlo cerca y de apoyo es genial".

El mercado. "No es cosa mía. Si alguien viene y mejora lo que tenemos, pues yo encantado. Y si no es así, pues nos mataremos todos los que estamos para lograr el objetivo".