Comienza a moverse el mercado en el Real Oviedo: primera operación del último día de fichajes

Último día de mercado del Real Oviedo y en las oficinas azules no se descansa. El conjunto carbayón ya ha hecho oficial el primer movimiento. Josip Brekalo, extremo croata, sale libre al Hertha de Berlín, lo que deja una ficha libre si los azules quieren incorporar algún futbolista de última hora.

Brekalo, que llegó en verano desde la Fiorentina, se marcha libre al Hertha de Berlín tras un breve paso por el conjunto azul. El extremo, fichado por recomendación de Veljko Paunovic, exentrenador del Oviedo, no cumplió con las expectativas y hace las maletas rumbo a Alemania. Eso sí: los azules se guardan un pequeño porcentaje por un futuro traspaso, más variables, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado viernes, 30 de enero.

Noticias relacionadas

En la entidad se mantiene un debate desde hace días sobre la conveniencia o no de intentar una última operación. Por una parte, el Oviedo tiene margen de sobra en el tope, por encima de los 1,5 millones de euros, una cantidad más que interesante, ya que solo tendría que abonar menos de la mitad del salario de la temporada, lo que queda en juego. Pero tampoco quiere el club hacer una inversión muy fuerte por un futbolista que solo llegue para cuatro meses y que no dé un salto de calidad. Las próximas horas serán cruciales para ver si el Oviedo decide fichar a un jugador de última hora.