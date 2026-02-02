Consultas para un extremo y atento al mercado: así llega el Oviedo al último día de mercado

El Oviedo encara el último día de plazo para fichar, que se cierra esta medianoche, atento al mercado y a las opciones que puedan darse a última hora, aunque sin ninguna operación en marcha sobre la mesa. No renuncia el club azul a una última incorporación, aunque solo se animaría si no supone mucho coste. La salida de Brekalo, que negocia su llegada al Hertha de Berlín, libera una ficha en la plantilla azul y el Oviedo no descarta ningún escenario en esta última jornada para fichar.

En la entidad se mantiene un debate desde hace días sobre la conveniencia o no de intentar una última operación. Por una parte, el Oviedo tiene margen de sobra en el tope, por encima de los 1,5 millones de euros, una cantidad más que interesante, ya que solo tendría que abonar menos de la mitad del salario de la temporada, lo que queda en juego. Pero tampoco quiere el club hacer una inversión muy fuerte por un futbolista que solo llegue para cuatro meses y que no dé un salto de calidad.

Bakambu y Raba

El Betis, por ejemplo, ofreció a Bakambu hace algunos días, aunque el coste de su ficha imposibilita su llegada. El escenario, no obstante, podría cambiar si el Betis baja sus pretensiones. Otro futbolista por el que ha preguntado el Oviedo en las últimas horas es Dani Raba, que no entra en los planes del Valencia —se quedó sin convocar para el choque de ayer en Sevilla—, pero el extremo es reacio a salir en el presente mercado invernal y, además, tiene varios pretendientes. Hasta las 12 de la noche, estos y más nombres pueden moverse en un escenario que podría cambiar en cualquier momento.