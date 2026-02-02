El legado de Luis Enrique Villa, el "consejero en la sombra" de Chuché

El Carlos Tartiere dedicó un emotivo minuto de silencio antes del encuentro ante el Girona, respetado por aficionados locales y visitantes, en memoria a Maribel Sánchez Suárez, histórica directiva del Oviedo Moderno, y a Luis Enrique Villa Osoro, quien fuera consejero del Real Oviedo durante la etapa de José María Velasco, “Chuché”, como presidente del conjunto carbayón. La historia de Villa, fallecido la semana pasada, es una de esas de personas vinculadas al Real Oviedo, pero desde un discreto segundo plano.

Luis Enrique Villa estuvo vinculado al club carbayón en la década de los 70, siempre desde el despacho. Según los datos del historiador José Ángel Muñiz Mangas, trabajó en el club azul en la 74/75 y la 75/76 como contador, en la 76/77 como tesorero y siguió después como directivo con Jaime Estrada en la junta gestora entre julio y diciembre de 1977, cuando llegó a ocupar el puesto de vicepresidente. Más tarde, también formó parte de la directiva de Jesús Riesco Morán hasta julio de 1979, cuando dimitió.

Fue en esa posición en los despachos desde la que dejó su legado personal. “Era muy buena persona, excelente en todos los sentidos. Muy agradable, humano”, resume Vicente González-Villamil, presidente de la Asociación de Veteranos del Real Oviedo, al que le unía un trato personal más allá de lo futbolístico, al coincidir en el colegio de los Dominicos. “Era mayor que nosotros y nos cuidaba”, recuerda.

En cuanto a su rol en el Oviedo de entonces, Vicente ensalza su figura. “No era un consejero que destacara mucho porque le gustaba estar en segundo plano; era de los que nunca hacía ruido, pero Chuché le tenía en muy buena estima, era su mano derecha. Era una persona sensata, de esas que da gusto escuchar cuando dice algo”, subraya el presidente de los veteranos.

Además del mundo del fútbol, a Luis Enrique Villa, que nació en Oviedo en 1943, se le conocía por su paso por el Banco de Asturias, del que era accionista. De hecho, su padre fue fundador del banco. El abuelo de Luis Enrique fue fundador de Chocolate Ramón Villa, que tenía la fábrica en la calle Asturias. Herminio Huerta, quien fuera director general del Banco de Asturias, coincide con Vicente al definirle como “una persona fantástica y muy agradable en el trato”.