Los motivos de LaLiga para el reparto de horarios en los partidos de Primera: el Real Oviedo, otro encuentro a las dos

Otro partido a las dos de la tarde. LaLiga ha confirmado que el encuentro ante la Real Sociedad del próximo 21 de febrero, se jugará a las 14 horas en Anoeta. Y ya van doce para el Real Oviedo esta temporada, lo que supone un 46 por ciento de los encuentros disputados por los azules el presente curso, teniendo en cuenta que se conocen los horarios de las 26 primeras jornadas. El oviedismo, muy molesto con estas medidas, reclama soluciones al club azul, pero desde la entidad carbayona insiste en no poder hacer nada, tal y como indicó Martín Peláez durante la junta de accionistas del pasado mes de noviembre, quien descartó que el Oviedo reciba ningún beneficio por el reparto de horarios. "No cobramos un euro más por jugar a las dos de la tarde. Somos los últimos invitados a esta fiesta llamada Primera y tenemos que pagar un precio, pero por supuesto que alzamos la voz en LaLiga", dijo.

Por ello, este periódico ha consultado a LaLiga el motivo por el cual el Oviedo juega tantos partidos a las 14 horas y cómo se elaboran los calendarios de los equipos. Desde el organismo que preside Javier Tebas aseguran que tienen "un programa que hemos desarrollado en LaLiga (Calendar Selector), en el que se recogen todas las variables y condicionantes posibles de los 21 partidos de cada jornada (en Primera y en Segunda) y te ofrece las mejores posibilidades de horarios". Desde LaLiga insisten en que "a final de temporada están todos los equipos bastante equilibrados respecto a horarios. Hay quejas por todos los horarios, incluso a las 21 horas. Pero al final todos acaban equilibrados", dicen.

Sin embargo, los datos hasta la jornada 26 muestran diferencias notables. El Real Oviedo ha disputado nueve partidos a las 14 horas en las primeras 22 jornadas y tiene confirmados tres más hasta la jornada 26, lo que supone un total de doce encuentros. Esta cifra contrasta significativamente con la de otros equipos de la categoría. El Rayo Vallecano, segundo clasificado en este particular ranking, suma ocho partidos a las 14 horas, cuatro menos que el Oviedo. De esos ocho, siete ya han sido jugados y uno está confirmado para las próximas jornadas. Por detrás aparecen Levante, Celta y Girona, todos ellos con siete partidos a esa hora. El Levante ha disputado ya los siete y no tiene ninguno más confirmado, mientras que Celta y Girona tienen seis jugados y uno confirmado cada uno.

Getafe suma seis partidos a las 14 horas, mientras que Mallorca y Sevilla tienen cinco cada uno. El Mallorca ha disputado ya sus cinco encuentros sin más confirmados, y el Sevilla suma cuatro jugados más uno próximo. El Deportivo Alavés cierra la lista con cuatro partidos, tres de ellos ya disputados y uno confirmado.

Madrid y Barcelona, en el extremo opuesto

En el extremo opuesto de la tabla se sitúan Real Madrid y Barcelona. El conjunto blanco ha disputado dos partidos a las 14 horas en las primeras 26 jornadas, seis veces menos que el Oviedo. El Barcelona no ha jugado ningún partido a esa hora hasta la jornada 26, lo que supone una diferencia de doce encuentros con respecto al equipo asturiano.

Con doce jornadas por disputarse tras la número 26, alcanzar el equilibrio que LaLiga asegura conseguir al final de temporada implicaría modificaciones sustanciales en la distribución de horarios para la segunda vuelta. El Oviedo tendría que reducir drásticamente su presencia en el horario de las 14 horas, mientras que equipos como el Barcelona o el Real Madrid tendrían que aumentarla de forma considerable.