Sin sorpresas de última hora: las claves en el cierre del mercado de fichajes del Real Oviedo

No hubo sorpresas. El último día de mercado en Oviedo se cerró sin ninguna incorporación. Eso sí, las luces de las oficinas del Tartiere estuvieron encendidas hasta última hora: la dirección deportiva azul, en comunicación constante con México, trabajó hasta que el reloj marcó las 00.00 horas. No hubo ningún chollo de última hora que pudiera interesar al Oviedo. Era lo que se buscaba: algún fichaje bueno, bonito y barato, de esos que llegan a coste cero o muy bajo y con una ficha asumible. Se barajaron varios nombres, pero finalmente los azules decidieron intentar la gran gesta de la permanencia con lo puesto.

Tres fichajes para cerrar el invierno

El Oviedo ha dado por finiquitado el mercado de invierno con tres fichajes. Los azules incorporaron a Nico Fonseca, Thiago Borbas y Thiago Fernández, tres operaciones adelantadas en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. Los dos primeros llegaron a principio de mercado y el último, a una semana del cierre. Los tres han debutado ya con la zamarra azul. Fonseca llegó cedido del Club León, equipo perteneciente al Grupo Pachuca, el mismo conglomerado empresarial propietario del Real Oviedo. Borbas, por su parte, llegó cedido con opción de compra desde el Red Bull Bragantino de Brasil. Fernández también llegó en forma de préstamo. El Villarreal, que lo fichó en este mismo mercado de invierno como apuesta de futuro, decidió que Thiago debía salir cedido a un equipo de Primera para buscar minutos tras pasar un año fuera de los terrenos de juego por una lesión de rodilla. En La Cerámica no iba a tener protagonismo y el Oviedo no se lo pensó dos veces a la hora de hacerse con los servicios del joven argentino de 21 años.

El aval de México

Los tres fichajes realizados por el Oviedo en este mercado llegaron con el aval de México. Jesús Martínez, dueño del conjunto carbayón, y Rafa Monge, su principal asesor, fueron los encargados de diseñar el mercado invernal. La misión era reforzar la plantilla dentro de las posibilidades económicas del club de cara a la lucha por la permanencia.

Por ello, el Oviedo cierra el mercado con solo tres incorporaciones. Los azules se movieron, pero la mala situación clasificatoria no despertó el interés de los jugadores que terminaban contrato a final de temporada ni de aquellos que sus clubes estaban dispuestos a ceder. El conjunto carbayón disponía de 1,5 millones de margen en el tope salarial, cantidad suficiente para haber realizado alguna incorporación más, pero no logró atar a nadie a última hora.

Los nombres que no cuajaron

El Betis, por ejemplo, ofreció a Bakambu hace algunos días, aunque el coste de su ficha hizo imposible su llegada. El escenario pudo cambiar a última hora si el club verdiblanco rebajaba sus pretensiones, pero no fue así. Otro futbolista por el que preguntó el Oviedo en las últimas horas fue Dani Raba, que no entra en los planes del Valencia, pero el extremo se mostró reacio a salir en este mercado invernal. También se interesaron por Álex Sancris, pero el jugador no vio atractivo el proyecto azul y rechazó salir del Getafe, donde tiene contrato. Otra de las operaciones que gustaban al Oviedo, la cesión del joven extremo Pablo García, del Betis, tampoco pudo llevarse a cabo por la negativa del club verdiblanco a dejarlo salir, incluso en forma de préstamo. Por ello, el conjunto carbayón deberá pelear la permanencia sin más refuerzos que los ya citados.

En el capítulo de salidas, hubo algo más de movimiento. El primero en marcharse fue Brandon Domingues, primer fichaje del Oviedo en Primera División, que, pese a aparecer en la fachada del Teatro Campoamor en la presentación de la nueva camiseta, no llegó a debutar con ninguno de los tres entrenadores que han pasado por el banquillo azul esta temporada. El extremo francés salió cedido, con opción de compra a final de curso, rumbo al Górnik Zabrze de Polonia.

La ruptura de la cesión de Rondón y el giro con Almada

Dos días después, Pachuca decidió romper la cesión de Salomón Rondón y llevarlo de vuelta a México. En ese momento todo parecía apuntar a que Hassan y Sibo saldrían del Oviedo. El galo contaba con una importante oferta del fútbol turco: el Trabzonspor ofrecía seis millones de euros, que podían llegar hasta ocho, además de un futbolista, el delantero Danylo Sikan. Por Sibo, mientras tanto, hubo una oferta de un millón de euros desde la MLS norteamericana. Sin embargo, tras la llegada de Guillermo Almada al banquillo azul, ninguno de los dos salió. Ambos convencieron al técnico charrúa de que son válidos para pelear por la permanencia.

Lemos, Luengo y el caso Moldovan

Lemos, que no tenía ficha al estar lesionado, hizo las maletas con la carta de libertad para poner rumbo al Granada. Luengo, por su parte, salió cedido al Burgos hasta final de temporada. Moldovan pidió salir al no contar con minutos y contactó con el Atlético de Madrid para romper su cesión. El meta rumano tuvo varias ofertas, la más importante desde Arabia Saudí, pero su salida no se pudo materializar y jugará en Oviedo hasta final de curso.

Este movimiento entorpeció los planes del Oviedo, que tenía muy encaminado el fichaje de Marc Vidal, tercer portero del Celta, aunque no se descarta que pueda firmarlo en una operación similar a la realizada con Pablo Sáenz, extremo del Granada que termina contrato en junio y que será futbolista del Oviedo la próxima temporada.

Ilic, Brekalo y la ficha liberada

Los azules también buscaron equipo para Ilic, aunque el jugador quiere seguir en Oviedo. Lo mismo ocurrió con Brekalo, que salió libre rumbo al Hertha de Berlín. La entidad azul se reserva un porcentaje de una futura venta más variables, tal y como adelantó este periódico. La salida del extremo croata abrió la posibilidad de incorporar a otro jugador, ya que hasta entonces el Oviedo tenía ocupadas sus 25 fichas. Sin embargo, no apareció ninguna opción que convenciera a la dirección deportiva azul, ni tampoco desde México, atentos hasta el final.

Por ello, los 24 futbolistas del Oviedo deberán pelear, sin ningún refuerzo adicional, hasta final de temporada a las órdenes de Guillermo Almada para mantenerse en Primera.