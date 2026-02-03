Un mercado diseñado desde México que deja al Real Oviedo con más dudas que certezas: las claves del periodo de fichajes azul

El Real Oviedo cerró el mercado de invierno intentando cerrar alguna operación de última hora. La dirección deportiva azul, en comunicación constante con México, apuró en busca de alguna oportunidad que reforzara una plantilla que lucha por la permanencia. No llegó. Los azules afrontarán los meses decisivos con 24 futbolistas y con un balance de incorporaciones que, por ahora, arroja más incógnitas que soluciones.

Jesús Martínez y Rafa Monge tomaron las riendas del mercado invernal desde México. El dueño del conjunto carbayón y su principal asesor fueron quienes diseñaron la estrategia de refuerzos dentro de las posibilidades del club. Ya lo dijo Martínez en su polémica rueda de prensa en el Tartiere. "La última decisión la tengo yo". El resultado: tres incorporaciones que llegaron con el aval del Grupo Pachuca, aunque su impacto sobre el césped todavía está por verse.

Nico Fonseca llegó cedido del Club León, equipo perteneciente al mismo conglomerado empresarial propietario del Oviedo. Thiago Borbas desembarcó también en forma de préstamo, con opción de compra, desde el Red Bull Bragantino de Brasil. Y Thiago Fernández completó el trío de fichajes. El argentino de 21 años, recién llegado al Villarreal como apuesta de futuro, fue cedido a los azules para que recuperara minutos tras un año apartado de los terrenos de juego por una lesión de rodilla.

Han pasado semanas desde sus llegadas y la realidad no es buena: dos de los tres fichajes no parece que vayan a ser titulares. Fonseca y Borbas, pese a haber debutado ya con la zamarra azul, no han conseguido hacerse con un hueco en el once de Guillermo Almada. Y eso es lo que se busca precisamente en un mercado invernal: traer futbolistas que te ayuden a conseguir el objetivo, como se hizo con Nacho Vidal la temporada pasada. Para un equipo que pelea por no descender, la escasa aportación de los refuerzos es un dato preocupante.

La excepción podría ser Thiago Fernández. El joven argentino mostró destellos de calidad en el duelo ante el Girona que invitan al optimismo. Su capacidad para desequilibrar y generar peligro apunta a que podría convertirse en un jugador diferencial en la recta final de la temporada. Pero son apenas señales, indicios de lo que podría llegar a ser. Habrá que esperar para confirmarlo.

Las oportunidades que se escaparon

El Oviedo disponía de 1,5 millones de margen en el tope salarial, a los que si se suman las salidas de Luengo y Brekalo, la cifra aumentaría significativamente. Dinero suficiente para haber realizado alguna incorporación más. Sin embargo, la mala situación clasificatoria jugó en contra de los intereses azules. Los jugadores que terminaban contrato a final de temporada no vieron atractivo en un proyecto que tiene muy complicada la permanencia, aunque, eso sí, Guillermo Almada y los suyos sí están cumpliendo. Aquellos que sus clubes estaban dispuestos a ceder tampoco mostraron especial interés.

Los nombres que se barajaron hasta el último momento son una radiografía de las dificultades: Bakambu, ofrecido por el Betis, tenía una ficha inalcanzable. Dani Raba se mostró reacio a salir del Valencia. Álex Sancris rechazó dejar el Getafe. Pablo García no pudo salir porque el Betis se negó a cederlo y quería una venta, algo imposible para el Oviedo. La búsqueda del fichaje bueno, bonito y barato se topó con la realidad del mercado. Tampoco se acertó el pasado verano. Muchos de los fichajes realizados no están teniendo minutos en el Oviedo.

El balance final

El Real Oviedo afronta la recta decisiva de la temporada con un mercado que no llama al optimismo. Poca justificación tiene la gerencia, dado que esta vez había margen económico para pelear. Tres fichajes con más interrogantes que respuestas, dos de ellos (de momento) sin peso en el once titular. Una plantilla de 24 futbolistas que deberá pelear la permanencia sin los refuerzos que la situación exige. Y una gestión del mercado diseñada desde México cuanto menos insuficiente en número de efectivos. Queda por ver si Almada es capaz de sacar rendimiento a lo que tiene. Porque no habrá más ayuda.