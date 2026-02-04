La hostelería clama contra el sistema de denuncias de LaLiga y anuncia medidas: "Es una vergüenza"

El fútbol y la hostelería, de nuevo en pie de guerra. LaLiga ha lanzado un sistema de denuncias ciudadanas contra bares que emitan fútbol pirata. El organismo ofrece 50 euros a quien realice una acusación válida y efectiva. El objetivo, según la entidad presidida por Javier Tebas, es "proteger a los establecimientos que emiten fútbol de forma legal y facilitar la colaboración ciudadana en la defensa de los derechos audiovisuales". Pero la hostelería asturiana no se lo ha tomado bien. Y avisa: recurrirán.

Eduardo López, dueño de La Caleyina, en el Fontán de Oviedo, no se muerde la lengua. "Es una vergüenza. Son 4.500 euros al año. Es un pastizal. Y con unos horarios más malos que el pecado. Para que te salga rentable hay que vender mucho, tener un buen local, varias televisiones...", indica el hostelero, tajante con el sistema de denuncias. "Lo de los espías es incalificable por las dos partes. Por el que paga y por el que lo hace. Es de ciencia ficción", lamenta.

José Luis Álvarez Almeida, director de Hostelería de España y expresidente de Otea, anuncia que la patronal no se quedará de brazos cruzados. "Firmamos con LaLiga un acuerdo por un objetivo común, frenar la piratería para no hacer una competencia desleal. Buscábamos tarifas más equitativas. No es lo mismo tener un bar en el centro de Gijón que en El Entrego. Lo veían bien, porque lo que queremos es acabar con las mafias de los descodificadores. Pero ir a por el dueño de un bar no es nuestro objetivo".

Almeida critica las formas. "Necesitamos descuentos para evitar fraudes legales. Y no nos valen las formas de LaLiga. No puede ser que solo se centren en los bares. Pediremos una reunión urgente para analizar la situación. Todo aquel que se sienta denunciado tendrá nuestro respaldo y el de nuestros servicios jurídicos para evaluar la situación. Buscamos una sociedad más justa y la metodología es errónea. Además, esa labor la tienen que hacer los inspectores, no los ciudadanos de a pie".

Según LaLiga, detectar una emisión ilegal es sencillo. "Solo hace falta mirar la esquina de la pantalla del televisor. Si durante la retransmisión no ves una ‘B’ en caso de un bar o una ‘A’ en caso de una casa de apuestas, ese establecimiento no está autorizado y la emisión es ilegal". En caso de detectar una posible irregularidad, cualquier persona puede acceder un portal de denuncias, completar un breve formulario y adjuntar imágenes. La gratificación de 50 euros se concede únicamente en aquellos casos en los que la denuncia resulta efectiva.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, subrayó que "la piratería perjudica a todo el ecosistema del fútbol y, especialmente, a los bares, restaurantes y casas de apuestas que cumplen con la legalidad. Queremos que cualquier persona sepa identificar una emisión ilegal y tenga claro que puede avisarnos de forma sencilla, segura y confidencial".

Sin embargo, ya se han empezado a ver casos de posibles riesgos legales a la hora de tomar fotografías en el interior de los bares. En las instantáneas requeridas se cuela la imagen de gente que está viendo el partido, de camareros, y eso puede ser ilegal, por lo que, los 50 euros pueden terminar saliendo caros al denunciante. Sin embargo, LaLiga deja claro que no acepta fotos que puedan vulnerar cualquier tipo de norma.

Noticias relacionadas

López, hostelero de Oviedo, también carga contra los horarios de LaLiga. El Oviedo ya lleva doce partidos esta temporada a las 14.00 horas, mientras que otros equipos todavía no saben lo que es jugar a la hora de comer. El Sporting también ha "sufrido" ese horario. "Otro fastidio más. Nos perjudica doblemente, puesto que no podemos ir al fútbol y el horario de las comidas flojea. A la una de la tarde suelen quedar los bares como solares. Porque la gente, si puede, va al campo". LaLiga aún no ha facilitado el número de denuncias recibidas al ser una medida reciente. Pero la hostelería ya ha dejado claro que recurrirá.