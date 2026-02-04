La opinión de Toño Bernardo sobre el Carlos Tartiere: Me voy a Benidorm

La situación es insostenible. Voy a poner las cosas en su sitio. No es de recibo que 30.000 personas tengamos que abandonar el Carlos Tartiere por extensas y empinadísimas escaleras. A la conclusión del partido nos convertimos en autómatas, caminando despacio, apiñados, medio empujándonos, subiendo esas interminables escaleras que impiden que ancianos o personas con movilidad reducida puedan acudir con normalidad a los partidos del Oviedo. Cualquier día ocurre una desgracia y nadie mueve un dedo.

Estoy esperando la llegada del teleférico en Los Pilares. La concejalía de Urbanismo ha fijado su sede en una caseta en la cima del Naranco y he decidido pedir cita y acercarme a explicar la situación al concejal, con el objetivo de que se tomen medidas. Antes de acceder a la cabina, unas agradables azafatas me entregan unos folletos con los que hacer más ameno el viaje: "Oviedo, Capital Española de la Gastronomía", "Oviedo, Capital Mundial del Queso", "Oviedo, Capital Europea de la Cultura" y "Oviedo, Capital Europea del Deporte". Creo que se han visto tan sobrepasados con lo de las capitalidades, que hasta me han obsequiado también con un ejemplar de "El capital" de Marx. La cabina se tambalea de derecha a izquierda y me empiezo a marear. No puedo ni entretenerme con los folletos. Me siento mal con tanto vaivén, pero finalmente alcanzo mi destino.

Al llegar mi turno, asalto al concejal sin miramientos:

–Cuesta, ¿cuánto cuesta sortear la cuesta?

El hombre, solícito, me responde con una perorata acerca de lo involucrado que está el equipo de gobierno con el Oviedo, de lo que ayudan al club y de que su interés va siempre de la mano con el del oviedismo.

Es tal mi insistencia que el bueno de Nacho acaba por poner de su parte y me guía para que mi petición no caiga en saco roto. Tengo que presentar una memoria detallada en Licencias, con las soluciones que yo planteo, que tendrá que ser examinada por una sobrina muy eficaz de un ministro. No en vano, fue coronada como miss de su pueblo en 1989. Una vez pase ese trámite, será el momento del Gobernador Civil de la región, quien emitirá, en un plazo inferior a dieciséis años, una respuesta positiva o negativa y ya si, habiendo superado esos trámites, tendrá que volver a ser revisado por su concejalía, paraque salga a licitación.

Se lo expongo sin tapujos: "Así no vamos a salir de ese pozo en la vida"

–Que sí hombre, no desfallezcas. Si ganamos en Vallecas y al Athletic lo tenemos a nuestro alcance.

–¿De verdad? Me largo inmediatamente.

Tal fue mi fortuna que en ese momento veo a Taboada con la furgoneta de Participación Ciudadana. Por no volver a bajar en teleférico, le pido que por favor me acerque a ver a sus compañeros del tripartito. Necesito que me informen de por qué ellos tampoco solucionaron el problema de los accesos y que ideas planteaban. Me deja a la entrada de la autopista. Rivi y Rosón saltan a la comba, mientras Wences prepara una chocolatada, rodeado de niños. El ruido de los cláxones de los coches retenidos a la entrada de Oviedo por el acto es ensordecedor.

De buenas maneras me explican que ellos están para cosas importantes, como que la Troika no intervenga Grecia, y no para menudeces elitistas como el fútbol.

Desesperado, me encamino hacia la zona noble del Tartiere. Allí encuentro a los máximos responsables del club, puro en mano, con su copa de coñac y los pies encima de la mesa, como Aznar y Bush en aquella cumbre del G-8, esperando expectantes a ver si mis gestiones han dado sus frutos. Les explicó que no, que se olviden. Pero ya que lo de los accesos no lo vamos a ver, pueden poner de su parte y adecentar los baños del estadio. El otro día me comentaba Renton que prefería volver a buscar sus supositorios de opio en aquel baño de Edimburgo, antes que hacer de cuerpo en el Tartiere. La respuesta de Lleida fue contundente y me dejó sin argumentos:

- ¿Tú cuando vas a la Catedral vas al baño? No. Pues en el Tartiere tampoco. Los deberes se traen hechos de casa y este santo templo no lo profanáis ni tu ni ninguno de tus ingratos amiguitos. Hemos conseguido hacer de este estadio un fortín, en el que no se pierde desde octubre, y tu preocupado por si los baños están sucios, destrozados y sin luz. Si quieres vendo a Escandell para que tú evacues a gusto.

Reflexiono y lo veo claro. Pobrecillos, ellos también sufren sus penurias. Seguro que en el baño del palco también hay mucha cola y por eso siempre llegan tarde a su asiento en las segundas partes, con el partido ya comenzado. Nadie piensa en ellos.

Hundido y vencido, abandono toda expectativa de solucionar los problemas del Tartiere.

¡Como para explicarles que el campo pide a gritos una renovación integral, que lleve aparejada la mejora de los accesos! Esa es la verdadera solución. Actualizar el estadio, mejorar su comodidad, su imagen, las gradas, los locales, las oficinas y hacer de él un Carlos Tartiere de primera, pero antes veremos a Carrión ganando en Primera que mis anhelos cumplidos.