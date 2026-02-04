El Oviedo prepara el choque ante el Rayo, otra "final"

El Oviedo puede dar un golpe en la tabla este sábado. En caso de ganar al Rayo Vallecano en su feudo (14 horas), el equipo azul se quedará a tres puntos de su rival, el primero en zona de descenso como decimoséptimo clasificado. Da igual lo que haga el Levante, puesto que marcha con 18 puntos y no superaría al conjunto de la calle Payaso Fofó. Si el Oviedo gana y Getafe o Valencia no suman, los azules se quedarían a cuatro puntos de la salvación, lo que supone una victoria y un empate. Están muy vivos todavía tras la victoria ante el Girona.

De no haber ganado aquel partido, los azules tendrían trece puntos y estarían a diez de la salvación, lo que supone tres victorias y un empate, un escollo complicado de resolver a estas alturas de temporada, aunque no imposible. Pero la perspectiva no es tan mala gracias a aquel triunfo. Aquellos tres puntos mantienen con vida al Oviedo, que ahora puede acercarse todavía más si aprovecha el mal momento del Rayo. El Oviedo se enfrentará a un cuadro muy mermado por las ausencias y con la flecha hacia abajo. Los peores presagios se cumplieron en la última jornada para el conjunto que dirige Íñigo Pérez. Derrota en el Santiago Bernabéu, dos titulares expulsados, resultados de rivales que no acompañan y caída a puestos de descenso, algo que se veía lejano hace pocas semanas pero que, debido a la mala dinámica del equipo, ya es una realidad que preocupa e inquieta tanto al vestuario como a la directiva y afición.

Una victoria en los últimos doce partidos. Ocho puntos de 36 posibles. Esta mala dinámica es la que está condenando al Rayo Vallecano, que, jornada tras jornada, se ha ido hundiendo en la clasificación hasta meterse en los puestos de descenso, algo que no ocurría desde el 20 de agosto de 2021, hace cuatro años y medio. Vallecas ya no es el fortín de otras temporadas. De los treinta puntos en juego, el equipo solo ha sido capaz de retener doce en casa, una cifra que aún se empeora como visitante, con solo diez puntos de 36 posibles. El Rayo recibe al Oviedo en uno de sus peores momentos de los últimos años.

Lo que más está lastrando al equipo es la falta de gol. Solo ha sido capaz de marcar 18, un número que solo empeora el colista, el Oviedo (12), y el Getafe (16), al filo del descenso. Lo llamativo es que esa mala cifra no es por no generar, ya que son el octavo equipo que más dispara a puerta (97), sino por la falta de acierto que está demostrando.

El Oviedo, mientras, sigue preparando el duelo ante el Rayo Vallecano. Los azules, sin Ejaria y Rahim por lesión, necesitan la victoria para seguir metidos en la pelea. El partido del sábado puede ser definitivo para las aspiraciones del Oviedo, otra "final", como dicen los futbolistas carbayones. Ganar significaría quedar a tres puntos del Rayo y, dependiendo de los resultados de Getafe y Valencia, a solo cuatro de la salvación. No ganar supondría dejar escapar una oportunidad de oro ante un rival directo que atraviesa su peor momento de la temporada.