Agustín Lleida reconoce errores en la planificación de la temporada del Oviedo: “Puede que no estuviéramos preparados para Primera”

Tras la presentación de Thiago Fernández, Agustín Lleida y Roberto Suárez, director general y director deportivo del Real Oviedo, atendieron a la prensa para valorar cómo había salido el mercado de fichajes invernal del club y cómo queda la plantilla. La presentación tuvo lugar en el Store Oviedo de CaixaBank.

Para empezar, Lleida hizo la valoración de todos los movimientos de mercado.

"Todos los jugadores que no han tenido minutos han tenido opciones para salir. Hay jugadores que quisieron salir. Otros, como Forés, decidimos que se quedara. Y otros decidieron seguir. Todos han tenido opciones para salir.

Nico Fonseca viene del Grupo porque queríamos vender a Sibo, que no había tenido minutos, nuestra labor era buscar venta. Ese es Fonseca, que ha participado en todos los partidos. Y nos dará cosas. Queríamos transferir a Sibo. Tuvimos una oferta de la MLS y de Arabia Saudí y finalmente, tras valorar con la propiedad y Almada, Jesús priorizó que se quedara con nosotros antes que hacer negocio.

Después salió Brandon Domingues, tenía que jugar y revalorizarse, tuvo opciones. Se fue a Polonia, son los que más empeño pusieron y él sacrificó salario y pusieron opción de compra obligatoria si se mete en Europa y juega el 50% de los minutos. Nos permitiría recuperar la inversión en el jugador.

Rondón fue una salida de mutuo acuerdo. Se rompió la cesión. Llegó su reemplazo. Thiago Borbas, un jugador que Pachuca tenía controlado. Se incorpora rápido para sumar ya desde Vitoria. No ha tenido muchos minutos, Viñas juega todo, que está en su mejor momento.

Joaquín Delgado: hay muchas opiniones y las entiendo. Nosotros pensamos que no tenía que seguir en el Vetusta, había hecho todo lo que debía allí. Pensamos que lo mejor era el primer equipo del Oviedo, valoramos su rol pero pensamos que su proyección podía cortarse, viendo cómo estaba Viñas y los delanteros que había. Podía tener minutos residuales, sin continuidad. No podía subir y bajar por ser mayor de 23 años. Valoramos opciones y salió el Barça. Ha renovado 2 años, lo está haciendo bien, puede volver a final de temporada o que deje una venta importante porque la opción de compra es muy alta. No era el objetivo debilitar al filial, se fue a buscar a Iker Gil, del Madrid, ya lo quisimos en junio. Álex Días y Julio Llanos han estado en contacto con el jugador y llega cedido. Hay que valorar el trabajo de Roberto Aguirre y la secretaría técnica, Álex y Julio, con los jugadores que se han sumado.

Teníamos dudas con Thiago por el año sin jugar, no futbolísticas, pero sí físicamente. Llegamos a la conclusión de que era asumible el riesgo. Ojalá nos dé el empujón que nos dio Raúl Moro hace dos años o Nacho Vidal el pasado.

Luengo decidió irse al Burgos, tenía propuestas. Siempre suma y es muy importante en el vestuario. Es un placer tenerlo. Tiene opción de compra obligatoria por ascenso y variables que pagar por jugar play-off.

La salida de Brekalo fue por tener pocos minutos. Vio con buenos ojos que podía salir y tener minutos. Tenemos un porcentaje de futura venta.

Durante el mercado se recibieron dos ofertas importantes, por Viñas y por Hassan. Entre las dos eran 17 millones de euros y Jesús Martínez ordenó no venderlos, priorizó seguir peleando hasta junio por encima de las ofertas.

Tras la exposicón, Lleida y Suárez respondieron a los medios.

Operaciones desde México. “Todos los años se ha hecho de la misma manera, hay un equipo de trabajo. Todos estamos de acuerdo. Sí hay que recalcar es que la situación de este mercado en el fútbol español, no solo el Oviedo ha sido pobre y decepcionante. El que hayas estado dando minutos de 6 o 7 extremos que no juegan y no te valoran y no te ven atractivo es una decepción. Hemos valorado todas las opciones, hemos intentado muchos jugadores. La mayoría no han querido salir de sus clubes. Los extremos desde que hay 5 cambios tienen más minutos. Hemos hecho zooms, reuniones, con jugadores, agentes... Y la situación de los clubes no ha ayudado si no tenían un reemplazo. Entendimos que teníamos que tener una ficha libre hasta el final. El mercado extranjero no es más barato. No podemos poner en riesgo el tope salarial del año que viene. Hemos manejado todo. Pensábamos que con la última victoria algún jugador podría animarse a venir. No fue así”.

Nivel de la plantilla. “Si es mejor o no, lo veremos. Si hay una sensación de positivismo y empuje que ayuda. Queríamos gente que aportara cosas nuevas, veremos. Yo creo que ha avanzado el equipo. Tenemos la esperanza de que avance, merecemos algún punto más"

No gastar el tope. “Mirar con buen ojo lo del año que viene, el 60% que suben vuelven a bajar. Que estemos en Segunda el año que viene es una opción. Tratamos de ir por contratos que si bajamos queda el jugador libre y si hay una compra que la amortización no nos afecte. Las cesiones no salieron y cuando fuimos fuera nos lo pensamos mucho, tuvimos opciones de incorporar en transferencia, buscamos no tener amortizaciones. El año que viene no tienes cargas que suele pasar cuando los equipos bajan. Si no logramos revertir la situación, entraremos fuertes en Segunda, no tener cargas es clave. Vamos a pelear hasta el final en Primera. Tenemos casi 2 millones de límite. Si nos metemos en más inversiones nos quedamos en negativo que podía afectar el tope salarial”.

Falta de fichajes. “Podíamos haber fichado monedas al aire, pero no lo vimos. Solo jugadores que nos podían mejorar. Hay jugadores que nos lo daban y debíamos pagar 1,5 millones y el jugador no quería venir. Clubes y jugadores tienen que querer venir. Yo creía que jugadores que juegan 10 minutos iban a venir aquí a participar”.

Jacobo y Pablo Saenz. “Nos han venido a por Bretones otro año y no quisimos que se fuera. Cuando haces lo mismo, ahí está la pelea entre jugador y club. En las posiciones que queríamos había que ir a la cláusula, y a lo mejor en junio quedan libres. No queríamos pagar un sobrecoste y perjudicamos el tope salarial del año que viene”.

Mensaje derrotista. “Si pensáramos que íbamos a bajar vendíamos a Hassan y Viñas e ingresado 17 millones. Vamos a pelear. En el caso hipotético de bajar, estamos tomando decisiones, pero no hemos tirado la toalla. Hemos mantenido a grandes jugadores”.

Ataque. “El año pasado no vino un delantero y así acabó la temporada. Son situaciones que sobre el día a día debes tomar decisiones. El jugador sudamericano lo tienen más controlado, aquí el español y el europeo”.

Fichajes. “No creo que lo que fichamos no son monedas al aire. Fonseca es contrastado, casi lo firma el Valencia. Para mí son jugadores para sumar. El año pasado se criticó a Viñas. El fútbol es caprichoso. Igual Borbas acaba siendo importante...”

No a las ventas. “Viñas es de León, sería beneficio para el Grupo. La venta de Hassan o Sibo o Aarón va para el Oviedo”.

Crítica a la gestión. “Entendemos a la gente, el malestar, hemos cometido errores uno detrás de otro. He pedido disculpas y vuelvo a hacerlo. No quiere decir que Pachuca y el Oviedo no sepan hacia qué dirección van. Trabajamos para estabilizar al Oviedo en Primera. Lo tenemos como objetivo. El camino ya lo ha recorrido el Grupo y trabajamos para tener una mejor plantilla el año que viene, para Primera y para Segunda, hemos firmado un futbolista ya. En Primera estaremos felices y sin hacer los errores del pasado. Si estamos en Segunda lo haremos con el trabajo avanzado: ha renovado Dani Calvo también. Tenemos muchos jugadores con contrato. Entiendo a la gente, hemos cometido errores y aprenderemos de ellos. Continuaremos hacia la plantilla del año que viene, y la ciudad deportiva que es un paso adelante importante. Los próximos meses empezaremos a trabajar en el terreno. Tenemos un dueño detrás que tiene ilusión en el proyecto, que ha puesto millón tras millón. Ha invertido y lo seguirá haciendo. La situación nos la hemos ganado nosotros. Pero tenemos capacidad de darle la vuelta”.

Horarios de los partidos. “Perjudica al club. Que no se beneficia de económicamente. Perjudica al aficionado, se lo hemos hecho saber a la Liga. Hemos expresado nuestro malestar”.

Modelo Pachuca. “Puede ser que no estuviéramos preparados para Primera. Hemos tomado decisiones erróneas. Pero hemos aprendido. No vamos a la deriva. En Segunda también fuimos poco a poco mejorando y amoldando todo. Los fichajes en Segunda al principio no eran como las del final. Más acertadas fue al final, cuando subimos. En Primera no es que el modelo no funcione, pero la posibilidad de acceder a ciertos jugadores... Hay jugadores del Grupo que en Segunda te marcan más diferencias pero no quiere decir que el modelo no funcione. También ha habido jugadores que en Segunda no nos han ayudado nada. Cuando llevas tantos años sin estar en Primera es complicado estar preparado”.

Futuro de Almada. “No depende de la permanencia, es un debate interno con Jesús. A día de hoy no lo hemos planteado”.

Contratos. “Los jugadores que incorporamos en verano con salarios altos quedan libres, salvo Luka Ilic que tendría contrato en Segunda. No hemos tenido ofertas por Aarón, estamos contentos y seguro que llegamos a un acuerdo”.

Delanteros. “Había pero eran operaciones muy costosas. Se podían hacer pero no queríamos comprometer el futuro tope salarial. Hemos ido a lo coherente”.

La estructura. “En la dirección deportiva hemos hablado mucho, hemos estado 3 años trabajando con un señor que ve jugadores y otro que los ficha, contra secretaría técnicas de 16 o 17 personas y hemos logrado el ascenso. No te da para conocer lo de fuera en profundidad y tomar decisiones. Tenemos que ampliar esa estructura. La parte de América es del grupo, pero la de Europa hay que hacer mayor inversión. Hemos subido con 2 personas haciendo el trabajo. Iremos hacia esa dirección”.

Sibo. “Es una situación complicada, son mercados diferentes, puede firmar con otro equipo”.

La opinión de Jesús Martínez. “Está preocupado, es el principal interesado en que salga bien. Vive para esto. Está preocupado. Se habla mucho lo de mirar a Europa, lo conozco desde hace 15 años, no estaba pensando en clasificarse para Europa, sino poniendo el objetivo ahí, para llegar algún día. Siempre ha sido así. Qiuiere tener al Oviedo allí, no sé si en un año, en dos o en tres. Siempre sueña con llegar allí. Y lo acaba logrando”.