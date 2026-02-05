El Real Oviedo ya planifica la próxima temporada: un fichaje cerrado y una renovación clave

Durante la presentación de Thiago Fernández como futbolista del Real Oviedo, Agustín Lleida, director general, tomó la palabra con el apoyo de Roberto Suárez, director deportivo, para explicar la situación en la que queda la plantilla y los movimientos del mercado de invierno. Y mucho más. Porque el directivo azul también confirmó algunos movimientos de cara a la próxima temporada, con la posibilidad cada vez más real de que sea compitiendo en Segunda.

No quiere dar la temporada por cerrada el Oviedo, pero sí acepta públicamente que en el caso de descenso se están tomando decisiones para amortiguar el golpe.

Cuando se le preguntó a Lleida por las críticas de la afición, el aragonés se explayó en los planes venideros, asegurando que ya había un fichaje cerrado, en referencia a Pablo Sáenz, extremo del Granada, y que se había cerrado la renovación de Dani Calvo, algo que horas después confirmaría el Oviedo de forma oficial, por una temporada más.

“Entendemos a la gente, entendemos ese malestar, hemos cometido errores uno detrás de otro. He pedido disculpas y vuelvo a hacerlo. Pero no quiere decir eso que Pachuca y el Oviedo no sepan hacia qué dirección van. Trabajamos para estabilizar al Oviedo en Primera. Lo tenemos como objetivo. Este camino ya lo ha recorrido el Grupo y trabajamos para tener una mejor plantilla el año que viene, en ambos escenarios, para Primera y para Segunda, de hecho hemos firmado a algún futbolista de los que quedan libres en junio”.

Y añadió: “En Primera estaremos felices y sin cometer los errores del pasado. Si estamos en Segunda lo haremos con el trabajo avanzado: por ejemplo, ha renovado Calvo también. Tenemos muchos jugadores con contrato: Calvo, Costas, Aarón, Nacho Vidal…. Entiendo a la gente, hemos cometido errores y aprenderemos de ellos. Continuaremos hacia la plantilla del año que viene, y la ciudad deportiva, que es un paso adelante importante. Los próximos meses empezaremos a trabajar en el terreno. Tenemos un dueño detrás que tiene ilusión en el proyecto, que ha puesto millón tras millón. Ha invertido y lo seguirá haciendo. La situación nos la hemos ganado nosotros. Pero tenemos capacidad de darle la vuelta”.