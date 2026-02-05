Thiago no dudó en fichar por el Oviedo: "Me hablaron del interés un miércoles y el jueves estaba en un avión"

Thiago Fernández mostró sus primeras palabras como futbolista del Oviedo tras su cesión desde el Villarreal y su estreno con éxito en el Carlos Tartiere. Dice el argentino que llega a Oviedo con ganas de mostrar el tipo de futbolista que es. “Es un jugador que el 9 de enero empezamos a tratar su cesión, investigamos sobre el jugador e informes médicos. Nos proporcionaron los datos de GPS que había entrenado a un nivel físico muy alto. Sabíamos cómo era antes de la lesión y con esa investigación se dio el paso de lograr su cesión. Estamos muy contentos de que estés en el Oviedo”, indicó Agustín Lleida, director general, sobre su llegada. . La presentación tuvo lugar en el Store Oviedo de CaixaBank y así fueron sus impresiones.

Sensaciones. “Una alegría por volver a jugar y poder ayudar al equipo. Me sentí identificado con el grupo y no lo estaban pasando bien. Por fin logramos la victoria y es un alivio para todos, un paso para poder mejorar. Vine aquí para encontrar continuidad, quería minutos. No lo dudé, asumí el desafío y estoy contento en Oviedo”.

Físico. “De poder jugar estoy al 100 por 100. Hice una recuperación buena, tras un año parado. Sumé ritmo para seguir así”.

Desafío en Oviedo. “El interés me lo presentaron un miércoles y el jueves estaba viniendo en avión. Vengo con energía renovada para ayudar. Ojalá con la victoria podamos conseguir más triunfos”.

Adaptación. “Me encontré un grupo muy bueno, que me ha apoyado. Viajé con ellos a Barcelona, gente extraordinaria. Tenía la espina de no poder sumar, me dolía porque merecían más. Por fin lo logramos”.

Pocos goles. “Son rachas, pudimos cortar una. Empezar a sumar y confianza para todos, eso es importante. Más allá de la posición todos tienen que ayudar.

Lágrimas en el estreno. “Liberé mucha tensión, fue un año complicado, se habló demasiado de mi situación contractual, era tensión liberada. Quise buscar a mi familia, los que siempre estuvieron allí.

Posición. “Me gusta romper el esquema táctico que hay en Europa, toda mi vida jugué de enganche, en Primera pasé al extremo izquierdo, le tomé cariño a la posición y aquí vengo para jugar ahí”.

Joven promesa. “Estoy en Primera, no llegué a lo que logré en juveniles, y trato de encontrar esa mejor versión mía”.

Entrenamientos en Villarreal. “Estaba contento, trabajando, cumpliendo un sueño. La gente de Villarreal me aceptó muy bien y sumé ritmo en los entrenamientos. Sabía que era una opción salir cedido. No lo dudé”.