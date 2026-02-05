Vallecas estrenará tapete para recibir al Oviedo y Alemão se reencuentra con los azules: el club madrileño está en medio de una crisis de resultados

En el Rayo Vallecano, el foco se ha desplazado estas semanas fuera del terreno de juego. El club vive un cruce de problemas que mezcla infraestructura, pulso institucional y un impacto directo en lo deportivo: el Estadio de Vallecas y la ciudad deportiva han vuelto a situarse en el centro del debate justo cuando el equipo necesita puntos como agua, en la pelea directa por evitar el descenso, con tan solo seis puntos más que el Oviedo, su próximo rival.

El marco es particular: Vallecas es de titularidad pública y el Rayo compite allí bajo un convenio con la Comunidad de Madrid, organismo que obliga al club a asumir mantenimiento, conservación y reparaciones, con auditorías y seguimiento técnico por parte del consistorio. Es un modelo que, en la práctica, deja una frontera difusa entre quién paga qué cuando saltan las costuras.

Pero lo peor, más allá de infraestructura de gradas y vestuario, es el césped. El pasado 24 de enero, tras el 1-3 ante Osasuna, varios futbolistas lo denunciaron en público como "una vergüenza", "no es ni de regional", y la polémica dejó de ser un runrún interno para convertirse en asunto público. A los pocos días, el propio Íñigo Pérez, técnico del equipo de la calle Payaso Fofó lo elevó un peldaño más: calificó el terreno como "no digno de Primera" y explicó que el estado del campo les obliga a alterar ideas y estilo de juego.

Alemão, junto a Isi, el día del debut del brasileño con el Rayo Vallecano. | RAYO VALLECANO

Por ello, el Rayo ha decidido renovar completamente el césped de Vallecas después de intentos parciales (tapetes en zonas dañadas) que no solucionaron el problema. Y el cambio afecta de lleno a los azules: pretenden dejar el campo listo para el partido ante el Oviedo del sábado. El Estadio de Vallecas, con grandes charcos y con previsión de lluvias para el sábado, podría llegar a encharcarse. Esto sería un handicap para ambos equipos, aunque el Oviedo suele acostumbrar a entrenarse en El Requexón, en terrenos de juego que cuando llueve, tienen a inundarse.

Con ese escenario, la batalla ha en Vallecas ha saltado a la política. Raúl Presa, presidente del club, defiende que el club necesita un estadio nuevo (o al menos una solución) y ha advertido de que quedarse como está les condena competitivamente; enfrente, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha insistido en que lo mejor es que el estadio "se quede donde está", pero con reformas. En medio, han ido apareciendo propuestas para "rehacer" Vallecas sin moverlo, como un plan para levantar un nuevo estadio sobre el actual y aumentar el aforo en unas 10.000 localidades.

Noticias relacionadas

Todo esto ocurre mientras el equipo intenta no meterse en un lío mayor en Liga. El Rayo atraviesa su peor racha liguera con Íñigo Pérez: ocho jornadas sin ganar, con solo cinco puntos de 24 y apenas dos goles anotados en ese tramo. Y precisamente este sábado, con el césped recién estrenado, uno de los protagonistas será Alemão. El brasileño, héroe del ascenso con el Oviedo la temporada pasada, se enfrentará a su exequipo ahora vestido de franjirrojo. Alemão ha disputado 785 minutos esta campaña con el Rayo, pero forma parte de un ataque que no termina de carburar. Lo que más está lastrando al equipo es la falta de gol. Solo ha sido capaz de marcar 18. Lo llamativo es que esa mala cifra no es por no generar, ya que son el octavo equipo que más dispara a puerta (97), sino por la falta de acierto que está demostrando. Sergio Camello (1.193 minutos), el propio Alemão (785) y el angoleño Randy Nteka (257), los tres lastrados por lesiones en lo que va de temporada, no han encontrado la regularidad necesaria por parte de su técnico, que muchas veces ha optado por reconvertir como máximas referencias ofensivas al mediapunta Jorge de Frutos (nueve goles) o al extremo Álvaro García (diez), que están llevando el peso realizador del equipo.