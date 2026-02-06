Almada mantiene la exigencia: “Vamos a dejar hasta lo que no tengamos por mantener la categoría”

Guillermo Almada atendió a los medios antes de ir a Vallecas en busca de tres puntos que metan al equipo en la pelea por la permanencia. El entrenador confía en que el rendimiento siga creciendo.

Otra final. “Afrontar este tipo de partidos es una motivación. El anterior era una final y este es de confirmar. Tiene que ser una motivación afrontar partidos decisivos, es parte de disfrutar esta profesión.

Mercado final. “Miro lo que tengo y soy optimista por naturaleza. Hicieron los máximos esfuerzos, no se dio, tenemos una plantilla comprometida y es parte de nuestro trabajo hacerles crecer. Estoy satisfecho con la plantilla, no me lamento por los que no vinieron. Se hizo el máximo esfuerzo, no se pudo y no hay reproches y sacarlo adelante”.

Perspectiva sobre el equipo. “Que nuestra gente esté contenta nos empuja. Pero a ellos les digo que debemos seguir transmitiendo cosas. Sabemos que son partidos decisivos y hay que ganar. Lo primero es ser superiores, pero si hay que aportar más que sea deseo, ganas, ser combativo...”.

Muchos equipos involucrados. “La parte mental es tanto o más importante que las condiciones. Ser fuerte de cabeza en situaciones complicadas es clave. Es un camino espinoso y tenemos que saber afrontarlos. La disposición y la rebeldía es básico para salir de esta situación. En esa tarea estamos, los demás equipos también. Nos desvela lo nuestro, no lo del resto”.

Semana tras triunfo. “Estamos bien, cuando ganas se respira otro aire. La convivencia siempre ha sido buena y ha ido en crecimiento. Recuperamos a Bailly, que nos dio un gran rendimiento, aunque estaba recuperándose”.

Césped de Vallecas. “Hay que adaptarse. He visto que cambiaron el césped, ya veremos. No podemos elegir, hay que adaptarse”.

El Rayo, en crisis. “Vamos a intentar buscar el partido, como siempre. Respetamos mucho al Rayo por la plantilla que tiene.Ir a buscarlos, proponer y buscar el triunfo. Nos preparamos para lo que nos encontremos”.

Thiago. “Hace un año que no juega, lo iremos graduando para que no haya recaídas. Será difícil si juega de inicio que aguante. Está entrenando bien pero iremos graduando los minutos”.

¿Mejor imagen fuera de casa? “Hemos hecho cosas buenas en casa y fuera. El primer tiempo ante el Girona fue el peor que hicimos, provocado por el Girona, por sus jugadores. Pero en el segundo tiempo lo hicimos mejor. Los últimos minutos nos inquietaron pero llevamos el peso. La idea es mantener el nivel. Lo que hicimos en Pamplona, primer tiempo de Barça y corregir las desatenciones. Ojalá repitamos el volumen de juego.”

Salvación. “Sé los puntos que necesitas más o menos, pero me fijo más en el día a día e ir ganando. Hay que cuidar lo inmediato, aunque analizas el número de puntos. Lo importante es lo siguiente, no sabemos que va a pasar en 2 o 3 meses. Lo afrontamos como una súper final”.

Situación del club. “Analizas y tras muchos años en Segunda hay diferencias grandes, sobre todo en plantilla y estructura, sé que el club está haciendo esfuerzo e inversión. Pero nosotros pelearemos hasta lo último para mantener la categoría. Debemos demostrar cosas de adentro hacia afuera. Vamos a dejar hasta lo que no tengamos por mantener la categoría”.

Luka Ilic. “Tiene muy buenas condiciones, tuvo opciones de salir y no quiso porque se sentía a gusto y quiere mostrar su valía. Estamos haciendo ingentes esfuerzos en recuperarlo, que vuelva a tener confianza. Que cuando tenga la oportunidad muestre su valía”.