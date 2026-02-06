Íñigo Pérez marca distancias entre el Oviedo de Carrión y el de Almada: "Es diferente en términos físicos, intensidad, agresividad..."

El entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, es consciente de la importancia los tres puntos en disputa ante el Real Oviedo y aunque evita hablar de forma abierta de "final" sí reconoce que es "clave" en la pelea por la salvación.

"Es un partido muy importante. Son tres puntos que necesitamos con urgencia ante un rival directo por el objetivo, que es la permanencia. Venimos de una dinámica negativa en cuanto a los resultados", dijo Iñigo Pérez. "Hay que ser fríos y cerebrales para que esta solución sea efectiva. Si entramos en dramas, en ansiedad o estrés o en vamos a descender, nos va a ir mal seguro", apuntó.

Iñigo tuvo palabras de alabanza hacia la propuesta del Oviedo: "Es significativo cómo ves a equipos con valentía, agresividad, manteniendo su identidad y cuando llegan a Vallecas varían. No quiere decir que esté mal porque han tenido rédito, pero tengo la sensación de que el Oviedo no va a cambiar. He visto sus partidos en el Camp Nou, en El Sadar, en Vitoria, campos dificilísimos y en los tres ha mantenido la agresividad", señaló. "El Oviedo es un equipo diferente al que conocíamos antes, sobretodo en términos físicos, de intensidad, de agresividad y términos emocionales. Además vienen de ganar a un rival en casa", añadió.