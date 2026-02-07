En Directo
Suspendido el partido entre el Real Oviedo y el Rayo Vallecano por "razones de seguridad", según la Liga
El encuentro, previsto para las 14.00 horas, aplazado por el mal estado del césped de Vallecas
Cuatro horas antes del partido entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo, el equipo madrileño emitió un comunicado para aplazar el encuentro por las condiciones del césped. "El terreno de juego no reúne las garantías necesarias", argumentaron. La decisión no sentó bien a los aficionados azules desplazados a Madrid y tampoco al club, que se ha sentido perjudicado con la suspensión de su partido y anuncia que “estudiará y ejercitará cuantas acciones reglamentarias resulten procedentes”.
En este directo te vamos contando todas las reacciones y lo que suceda a lo largo del día.
Joaquín Alonso
Los desplazados a Vallecas claman contra Presa y LaLiga: “Esto es una vergüenza, que nos devuelvan el dinero y nos den los tres puntos”
Nacho Azparren
¿Le pueden dar el partido de Vallecas por ganado al Oviedo? El artículo 178.3, clave en la decisión
Mientras la indignación del oviedismo, sobre todo de los desplazados, sigue creciendo con la decisión de LaLiga de suspender el choque de Vallecas (con menos de cuatro horas de antelación), el Oviedo estudia la situación para ver qué postura legal toma. En el comunicado emitido minutos después de saberse la decisión, el club azul habla de que “estudiará y ejercitará cuantas acciones reglamentarias resulten procedentes ante los organismos competentes, con el objetivo de salvaguardar el resultado del encuentro y garantizar unas condiciones competitivas equitativas”.
Pero ¿le pueden dar el partido de Vallecas por ganado al Real Oviedo? Te lo contamos en este enlace
Comunicado íntegro de La Liga
Este es el comunicado de LaLiga:
"Con el objetivo de velar por la integridad física de los jugadores, LALIGA ha resuelto la suspensión del partido correspondiente a la jornada 23 de LALIGA EA SPORTS que debía disputarse entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo en el Estadio de Vallecas este sábado 7 de febrero a las 14 horas.
La decisión se adopta al comprobarse que, en el momento actual, el terreno de juego no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad.
Cabe destacar que el Rayo Vallecano ha realizado importantes esfuerzos durante esta misma semana, acometiendo el cambio completo del césped del terreno de juego, con el objetivo de que el partido pudiera disputarse con normalidad. Sin embargo, las condiciones climatológicas adversas durante la ejecución de estos trabajos, así como las previsiones meteorológicas para las próximas horas, con continuidad de lluvias, han impedido que el césped alcance el estado óptimo necesario.
Durante todo este proceso, LALIGA ha estado monitorizando de manera constante las labores de mantenimiento y adecuación del terreno de juego, trabajando de forma coordinada con el club y realizando un seguimiento continuo de la evolución de las condiciones del campo.
Tanto el club como LALIGA han puesto todos los medios a su alcance para tratar de agotar todas las opciones de disputa del encuentro hasta el último momento. Sin embargo, la evolución del estado del terreno de juego y la previsión meteorológica para la jornada de hoy, con continuidad de lluvias, no permiten garantizar la integridad de los futbolistas, por lo que se ha considerado necesaria la suspensión del partido.
De conformidad con la normativa vigente, se establecerá un plazo para la presentación de propuestas de nueva fecha para la celebración del encuentro".
Nacho Azparren
"No tiene ningún sentido", clama la afición
La suspensión del Rayo Vallecano – Real Oviedo a menos de cuatro horas de la disputa del partido ha despertado un profundo malestar en la afición azul. Unos 300 habían planeado el desplazamiento y la mayoría estaba de camino cuando se ha confirmado de forma oficial, lo que supone un grave perjuicio, además de un riesgo por el estado de las carreteras con el temporal que azota a España, para los cientos de desplazados.
Nacho Azparren
El Real Oviedo se siente "perjudicado"
El malestar de los aficionados del Real Oviedo, unos 300 tenían previsto estar hoy en Vallecas animando a los suyos, tras la suspensión anunciada por la Liga menos de 4 horas antes del choque, es compartido por la entidad azul. El club ha emitido un comunicado en el que, además de subrayar la “solidaridad y empatía” con la plantilla, cuerpo técnico y afición del Rayo y de reconocer “que los organismos competentes hayan priorizado la integridad física y la seguridad de los futbolistas”, se queja de las consecuencias de la suspensión del choque.
