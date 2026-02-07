Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería NacionalPartido Real OviedoSentenciaDesparecida San Juan de la Arena
instagramlinkedin

En Directo

Suspendido el partido entre el Real Oviedo y el Rayo Vallecano por "razones de seguridad", según la Liga

El encuentro, previsto para las 14.00 horas, aplazado por el mal estado del césped de Vallecas

Kiko Camblor, Nacho Areces y Nacho Arias, en Guadarrama, antes de dar la vuelta a Oviedo.

Kiko Camblor, Nacho Areces y Nacho Arias, en Guadarrama, antes de dar la vuelta a Oviedo. / A. R.

Cuatro horas antes del partido entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo, el equipo madrileño emitió un comunicado para aplazar el encuentro por las condiciones del césped. "El terreno de juego no reúne las garantías necesarias", argumentaron. La decisión no sentó bien a los aficionados azules desplazados a Madrid y tampoco al club, que se ha sentido perjudicado con la suspensión de su partido y anuncia que “estudiará y ejercitará cuantas acciones reglamentarias resulten procedentes”.

En este directo te vamos contando todas las reacciones y lo que suceda a lo largo del día.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  2. La ayuda de la Seguridad Social que llega hasta los 1.595 euros al mes: estas son las personas que pueden solicitar esta prestación
  3. Conmoción en el sector de la moda por el fallecimiento de la joven modelo de 21 años Cristina Pérez Galcenco: 'Nos dejó demasiado pronto; recordaremos su dulzura y profesionalidad
  4. De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años
  5. El bosque de Oviedo que se convertirá en un jardín botánico para disfrutar del deporte y la naturaleza
  6. Levantan un peaje en Madrid...y Asturias envía una carta y vuelve a pedir la supresión del peaje del Huerna
  7. Los pasillos rodantes del HUCA ya funcionan: así fue la inauguración de una actuación 'que nos transporta hacia el futuro
  8. Foca' y 'Delfín', los impresionantes buques de guerra (de 50 metros de eslora) que construye Armón para la Armada sueca

Inquietud en Gijón por varios coches destrozados en la Ería del Piles

Inquietud en Gijón por varios coches destrozados en la Ería del Piles

Suspendido el partido entre el Real Oviedo y el Rayo Vallecano por "razones de seguridad", según la Liga

Suspendido el partido entre el Real Oviedo y el Rayo Vallecano por "razones de seguridad", según la Liga

Las últimas fareras iluminan Langreo: coloquio con la directora de "Aunque seamos islas" este lunes

Las últimas fareras iluminan Langreo: coloquio con la directora de "Aunque seamos islas" este lunes

¿Le pueden dar el partido de Vallecas por ganado al Real Oviedo? El artículo 178.3, clave en la decisión

¿Le pueden dar el partido de Vallecas por ganado al Real Oviedo? El artículo 178.3, clave en la decisión

VÍDEO: Gijón bendice en la Basílica el estandarte de la Hermandad de Santa Águeda

VÍDEO: Mascarada de invierno en Tineo: los guilandeiros recorren el pueblo de Villatresmil

Sánchez preside la reunión para la valoración de riesgos provocados por las borrascas

Sánchez preside la reunión para la valoración de riesgos provocados por las borrascas
Tracking Pixel Contents