¿Le pueden dar el partido de Vallecas por ganado al Real Oviedo? El artículo 178.3, clave en la decisión
"El incumplimiento por negligencia de las disposiciones referentes a las instalaciones deportivas y superficie del juego" está incluído como causa de dar un choque por perdido
Mientras la indignación del oviedismo, sobre todo de los desplazados, sigue creciendo con la decisión de LaLiga de suspender el choque de Vallecas (con menos de cuatro horas de antelación), el Oviedo estudia la situación para ver qué postura legal toma. En el comunicado emitido minutos después de saberse la decisión, el club azul habla de que “estudiará y ejercitará cuantas acciones reglamentarias resulten procedentes ante los organismos competentes, con el objetivo de salvaguardar el resultado del encuentro y garantizar unas condiciones competitivas equitativas”.
No lo dice abiertamente porque aún se encuentra en fase de estudio, pero una de las posibilidades manejadas por el club es la de pedir que le den el choque por ganado, al poder entenderse que la suspensión del mismo se produce por una negligencia del Rayo, que esta misma semana y a pocos días de la disputa del partido levantó el césped de Vallecas para poner uno nuevo.
La clave, según argumentan fuentes del club, puede estar en el artículo 178.3 del reglamento de competición. En el mismo se califica como “faltas graves”, con una multa de “hasta 600 euros y pérdida del encuentro, declarándose vencedor al oponente con el resultado de seis goles a cero”, tres supuestos. “La alineación indebida de un jugador por no cumplir los requisitos para su participación o por estar suspendido” y “la falta de puntualidad de un equipo a un encuentro, la demora en su inicio o en la reanudación del mismo, cuando no motive su suspensión” son las dos primeras, pero es la tercera la que puede tener encaje en este supuesto: “El incumplimiento por negligencia de las disposiciones referentes a las instalaciones deportivas y superficie del juego, condiciones y elementos técnicos necesarios según las reglas de juego, cuando motiven la suspensión del encuentro, así como la inobservancia en las condiciones de decoro, separación, salubridad e higiene de los vestuarios de los equipos y árbitros”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- La ayuda de la Seguridad Social que llega hasta los 1.595 euros al mes: estas son las personas que pueden solicitar esta prestación
- Conmoción en el sector de la moda por el fallecimiento de la joven modelo de 21 años Cristina Pérez Galcenco: 'Nos dejó demasiado pronto; recordaremos su dulzura y profesionalidad
- De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años
- El bosque de Oviedo que se convertirá en un jardín botánico para disfrutar del deporte y la naturaleza
- Levantan un peaje en Madrid...y Asturias envía una carta y vuelve a pedir la supresión del peaje del Huerna
- Los pasillos rodantes del HUCA ya funcionan: así fue la inauguración de una actuación 'que nos transporta hacia el futuro
- Foca' y 'Delfín', los impresionantes buques de guerra (de 50 metros de eslora) que construye Armón para la Armada sueca