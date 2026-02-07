¿Le pueden dar el partido de Vallecas por ganado al Real Oviedo? El artículo 178.3, clave en la decisión

Mientras la indignación del oviedismo, sobre todo de los desplazados, sigue creciendo con la decisión de LaLiga de suspender el choque de Vallecas (con menos de cuatro horas de antelación), el Oviedo estudia la situación para ver qué postura legal toma. En el comunicado emitido minutos después de saberse la decisión, el club azul habla de que “estudiará y ejercitará cuantas acciones reglamentarias resulten procedentes ante los organismos competentes, con el objetivo de salvaguardar el resultado del encuentro y garantizar unas condiciones competitivas equitativas”.

No lo dice abiertamente porque aún se encuentra en fase de estudio, pero una de las posibilidades manejadas por el club es la de pedir que le den el choque por ganado, al poder entenderse que la suspensión del mismo se produce por una negligencia del Rayo, que esta misma semana y a pocos días de la disputa del partido levantó el césped de Vallecas para poner uno nuevo.

La clave, según argumentan fuentes del club, puede estar en el artículo 178.3 del reglamento de competición. En el mismo se califica como “faltas graves”, con una multa de “hasta 600 euros y pérdida del encuentro, declarándose vencedor al oponente con el resultado de seis goles a cero”, tres supuestos. “La alineación indebida de un jugador por no cumplir los requisitos para su participación o por estar suspendido” y “la falta de puntualidad de un equipo a un encuentro, la demora en su inicio o en la reanudación del mismo, cuando no motive su suspensión” son las dos primeras, pero es la tercera la que puede tener encaje en este supuesto: “El incumplimiento por negligencia de las disposiciones referentes a las instalaciones deportivas y superficie del juego, condiciones y elementos técnicos necesarios según las reglas de juego, cuando motiven la suspensión del encuentro, así como la inobservancia en las condiciones de decoro, separación, salubridad e higiene de los vestuarios de los equipos y árbitros”.