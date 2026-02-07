La Liga habla sobre el partido aplazado del Real Oviedo en Vallecas y da su versión: “El agua que ha caído no era previsible cuando se encargó el cambio de césped”

La Liga y el Rayo Vallecano se sitúan en el centro de las críticas del oviedismo tras la suspensión de esta mañana del choque Oviedo-Rayo Vallecano que debía jugarse en Vallecas (14.00 horas) y que ha sorprendido a unos 300 aficionados azules en pleno desplazamiento. La expedición azul tuvo que dar la vuelta a Asturias. Consultada por LA NUEVA ESPAÑA, la patronal defiende el aplazamiento del partido debido al mal estado del césped.

“Estaban cambiando el césped y estaba previsto que terminaban el miércoles, pero las lluvias no lo han permitido y el texpex en un sexto del terreno de juego podíalevantarse y era peligroso”, aseguran a este periódico altas instancias de La Liga, que preside Javier Tebas.

“Hay riesgo de lesiones, hay un informe de los especialistas. El agua que ha caído en Madrid no era previsible cuando se encargó el cambio de todo el césped de Vallecas”, añaden las mismas fuentes, que aseguran que La Liga, mediante personal de competición y otros gabinetes, está en contacto con el Oviedo, que reclama que le den los tres puntos del partido.

El Oviedo, firme

Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, también se suma a la corriente de críticas por la suspensión del partido de Vallecas, una circunstancia que ha perjudicado a cientos de oviedistas desplazados y sobre la que el club azul estudia la postura oficial que tomar. «Estamos encabronados con la situación que se ha dado. No es posible que esta mañana te notifiquen que no se juegan cuando sabían durante toda la semana que el césped no iba a estar en condiciones”, explicó el máximo dirigente de los azules en la Cadena Cope.

El mexicano siguió con su explicación: “Somos los primeros en apoyar las decisiones de La Liga y de los diferentes estamentos, como pasó en Valencia en la primera vuelta, pero lo de hoy no puede ser. Ya hemos pagado el peaje del recién ascendido, con horarios y arbitrajes polémicos, pero ya basta”.

Y añadió Peláez: “No puede ser por una cuestión climatológica, todos sabíamos que el césped no iba a estar. Se tenía que haber previsto un campo alternativo para jugar el partido. Se incumple el reglamento. Cada detalle cuenta en la lucha por la permanencia, porque llegábamos en buena dinámica y eso no significa que fuésemos a ganar, pero todo cuenta. Siempre apoyamos a LaLiga y al resto de clubes, pero cuando ves cosas que no son correctas hay que levantar la voz. Estamos en nuestro derecho de reclamar los tres puntos”.