A la meta de la salvación se ataja por Vallecas: así planea Almada ganar al Rayo

Al Oviedo le aparece de pronto una vía de salida a la caída libre que llevaba siguiendo en los últimos meses. Mérito suyo el de reaccionar, por fin, ante el Girona con esos tres puntos que avivan el ánimo. Pero no es suficiente ese esfuerzo. Hace falta más. Mucho más, según dictan los números. Y Vallecas, 14.00 horas, ofrece un camino a los azules para que se reenganchen a la pelea por la salvación. Aún queda mucha Liga por delante, así lo ha recordado Íñigo Pérez, técnico local, pero la situación azul obliga a esfuerzos máximos cada fin de semana. Final tras final hasta junio. No hay otra. Por eso, ganar en Vallecas es un paso de gigante. Por eso, también, perder hoy es tirar por la borda toda la confianza ganada hace una semana.

Lo sabe Almada, que no rehuye la palabra final desde que ha accedido al puesto. Sabe lo que se juegan los suyos en cada jornada. Pero un poco más en esta por cómo se han dado las cosas. Su Oviedo ya gana, son 6 puntos de 18 en juego, aunque las sensaciones son mejores que el frío dato, y el rival, el Rayo, que viaja por Europa, atraviesa el mayor momento de dudas de la temporada, con un solo triunfo en los últimos doce envites ligueros. Dio una buena imagen en el Bernabéu, pero salió derrotado en el extenso añadido, en puestos de descenso y, además, con dos bajas dolorosas —Chavarría y Pathé Ciss— en los planes de Íñigo Pérez. Es el escenario que cualquier oviedista hubiera diseñado para dar un golpe encima de la mesa.

Se une, además, que el Oviedo de Almada ha dado muestras de su valentía fuera de casa. De momento, sin los resultados deseados. Pero fue muy superior al Alavés en su feudo y mereció más ante Osasuna en El Sadar (esa mano en el minuto 80 lo hubiera cambiado todo…). Dio la cara, también, en la primera mitad del Camp Nou. Es un punto sobre nueve lejos de Asturias, pero con la sensación de que yendo por el mismo camino habrá botines más jugosos que los que ha logrado hasta ahora.

Almada parece dispuesto a repetir el guion que se vio ante el Girona. Ha reconocido el entrenador que el rol de Cazorla cambiará, pero parece que por el momento no le ve para asaltar el once. Se reserva, eso sí, la opción de que entre de refresco en la segunda mitad como hizo ante el Girona. Parecida es la situación de Thiago Fernández, el otro héroe del último triunfo. No se quieren acortar plazos con el argentino después de haber pasado 13 meses sin competir en un partido profesional.

Con todo, el once por el que podría apostar Almada es el formado por Aarón; Nacho Vidal, David Costas, Carmo, Javi López; Sibo, Colombatto; Hassan, Reina, Ilyas Chaira; y Fede Viñas. En el banquillo esperarán su oportunidad: Moldovan, Lucas Ahijado, Eric Bailly, Dani Calvo, Santi Cazorla, Dendoncker, Nico Fonseca, Pablo Agudín, Thiago Fernández, Luka Ilic, Álex Forés y Thiago Borbas.