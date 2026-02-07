El Oviedo, crítico con la suspensión: “La situación es vergonzosa, se han saltado todas las reglas"

Roberto Suárez, director deportivo del Real Oviedo, ha sido el encargado de poner rostro y voz al malestar generado en el club azul por la suspensión del choque ante el Rayo, en una medida anunciada por LaLiga menos de cuatro horas antes de la disputa del encuentro y que ha supuesto un enorme perjuicio a los cerca de 300 aficionados desplazados desde Asturias para seguir el partido.

“Hay unas reglas del juego que se han saltado. Cada partido que tenemos en casa tenemos que pasar unas pruebas de LaLiga y hay sanciones si no lo haces, así que esta situación es vergonzosa. Claramente muestra el estado que atraviesa nuestra competición, se han saltado todas las reglas”, indicó Suárez en los medios del club.

«Tragamos con horarios, con sanciones y con el trato a la afición, pero esto no es normal. No es normal que tengamos a la afición viajando y tengamos todo preparado para jugar y pase esto”, añadió el dirigente asturiano, antes de proseguir con su discurso: “El césped de Vallecas se acabó de poner ayer y es imposible que esté bien, hay que buscar alternativas. Tras esto no todos jugamos con las mismas cartas”.

Y finalizó: «El Rayo tiene bajas y no es lo mismo jugar este partido dentro de 15 días o tres semanas. ¿Por esto vamos a descender o mantenernos? No, pero son situaciones muy importantes y siempre afectan a los equipos pequeños».