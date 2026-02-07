El presidente del Real Oviedo confirma que el club reclamará el partido por ganado: “Estamos en nuestro derecho”

Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, también se suma a la corriente de críticas por la suspensión del partido de Vallecas, una circunstancia que ha perjudicado a cientos de oviedistas desplazados y sobre la que el club azul estudia la postura oficial que tomar. «Estamos encabronados con la situación que se ha dado. No es posible que esta mañana te notifiquen que no se juegan cuando sabían durante toda la semana que el césped no iba a estar en condiciones”, explicó el máximo dirigente de los azules en la Cadena Cope.

El mexicano siguió con su explicación: “Somos los primeros en apoyar las decisiones de La Liga y de los diferentes estamentos, como pasó en Valencia en la primera vuelta, pero lo de hoy no puede ser. Ya hemos pagado el peaje del recién ascendido, con horarios y arbitrajes polémicos, pero ya basta”.

Y añadió Peláez: “No puede ser por una cuestión climatológica, todos sabíamos que el césped no iba a estar. Se tenía que haber previsto un campo alternativo para jugar el partido. Se incumple el reglamento. Cada detalle cuenta en la lucha por la permanencia, porque llegábamos en buena dinámica y eso no significa que fuésemos a ganar, pero todo cuenta. Siempre apoyamos a LaLiga y al resto de clubes, pero cuando ves cosas que no son correctas hay que levantar la voz. Estamos en nuestro derecho de reclamar los tres puntos”.