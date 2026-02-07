"No tiene ningún sentido suspender ahora": La indignación de los aficionados del Oviedo tras la cancelación del choque de Vallecas

La suspensión del Rayo Vallecano – Real Oviedo a menos de cuatro horas de la disputa del partido ha despertado un profundo malestar en la afición azul. Unos 300 habían planeado el desplazamiento y la mayoría estaba de camino cuando se ha confirmado de forma oficial, lo que supone un grave perjuicio, además de un riesgo por el estado de las carreteras con el temporal que azota a España, para los cientos de desplazados.

El Oviedo ha emitido un comunicado expresando su malestar y anunciando que estudiará las medidas a tomar. El enfado de los aficionados es más que evidente.

“Estábamos a tres cuartos de hora de llegar a Madrid. Justo cuando estábamos pagando el peaje, sacaron el comunicado”, relata Adrián Rodríguez, de la peña La Colonia, que viajaba con otros tres seguidores. Su plan, salir pronto, a las 5.30 de Oviedo, por si había problemas en el Huerna, recoger las entradas en Madrid y acudir pronto a Vallecas.

“Cuando salimos no sospechábamos nada, vimos el comunicado de ayer, pero es problema del Rayo. Si el Oviedo ya viajó… No se entiende muy bien”, se queja el seguidor, que insiste: “Que el campo no está bien ya se sabía antes. Ayer ya tenían que saber que no se iba a jugar, no tiene sentido que lo suspendan ahora. De ayer a hoy no empeoró el campo. Tienes que avisar antes porque la gente ya salió de casa. Tenemos amigos que venían en tren y se bajaron en León. Los que reservaron hotel, ¿qué hacen? No puede suspenderse a cuatro horas”.

"Es una faena"

Otro caso, este diferente, es el de José Manuel Fernández, aficionado salmantino de la Peña Azul Olivares. Él viajó ya el jueves y tiene previsto acercarse a Vallecas a pesar de todo. “No supe nada hasta ahora. Me levanté preparado para el partido y nos encontramos con esto. Dije, nos pasó como en Valencia, dos horas antes lo cancelan. Es una faena”, indica.

“Por lo menos debían avisar con más tiempo, yo lo tengo más fácil para volver a Salamanca, pero los que viajan desde Asturias es peligroso”, incide. “Ya no es solo gestión de La Liga, sino también del Rayo Vallecano. Ahora juega con ventaja porque recupera dos jugadores sancionados y a los lesionados, porque a ver cuándo se juega”, añade.