Cazorla vuelve a pronunciarse por redes sociales: el dardo a LaLiga del capitán del Real Oviedo

El Real Oviedo sigue adelante en su protesta ante LaLiga por la suspensión de un partido que considera producto de la negligencia del Rayo Vallecano y en la que se ve perjudicado, tanto el equipo en su esfera deportiva como sus aficionados, que ya habían iniciado el viaje o incluso estaban en Madrid para seguir el choque.

Y mientras, el capitán del Real Oviedo, Santi Cazorla, ha querido expresar su opinión por redes sociales. "La realidad es que la LaLiga está a años luz de la Premier League (primera división inglesa) en todos los sentidos", dijo el llanerense, enfadado tras la cancelación del partido en Vallecas por el estado del césped.

La situación se dio de la siguiente manera. El comunicado de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) dando voz a las denuncias de los futbolistas del Rayo Vallecano en la noche del viernes le llegó al Real Oviedo ya en su hotel madrileño, concentrado para el choque del día siguiente. El comunicado se quejaba, entre otros aspectos, del estado del nuevo terreno de juego de Vallecas, instalado esta misma semana. Ya desde esa denuncia la intranquilidad creció en la expedición azul. Aunque nadie se esperaba aún la suspensión del choque.

Noticias relacionadas

Esta se dio en la mañana de ayer. El club supo pocos minutos antes del comunicado oficial (este fue a las 10.14) que todo se encaminaba al aplazamiento. "La decisión se adopta al comprobarse que, en el momento actual, el terreno de juego no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad", decía La Liga en su publicación, en la que —de forma perfectamente estudiada— eximía al club local de cualquier responsabilidad: "El Rayo Vallecano ha realizado importantes esfuerzos durante esta misma semana".