La crisis de resultados acaba con Andrea Suárez: el Real Oviedo Femenino despide a su entrenador

El Real Oviedo Femenino perdió en El Requexón ante el Alba, 0-1, en un partido que estaba marcado como trascendental en la temporada. Las azules, con plantilla para pelear por objetivos ambiciosos, marchan últimas en la tabla en Primera Federación, la segunda en importancia de la competición nacional, con la salvación alejándose semana a semana. Por eso, por esa crisis de resultados, el club azul ha anunciado esta tarde el despido de su entrenador, Andrea Suárez, que guio al Oviedo al ascenso del año pasado.

Ahora, con solo 14 puntos tras 18 partidos jugados y el último puesto de la clasificación se ha tomado esta decisión. A las azules les restan aún 8 jornadas para terminar la Liga, y la salvación, el objetivo por el que luchará hasta el final, se aleja a 6 puntos de distancia.

Así ha sido el comunicado del Oviedo anunciando la medida.

“El Real Oviedo ha tomado la decisión de resolver el contrato de Andrea Suárez como entrenadora del primer equipo femenino.

Andrea Suárez, con contrato hasta el 30 de junio de 2026, deja desde este momento de ser entrenadora del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, Sergio Martínez, segundo entrenador, también finaliza su vinculación con la entidad carbayona.

El Real Oviedo quiere expresar su agradecimiento a Andrea Suárez y Sergio Martínez por su entrega, profesionalidad y trabajo durante su etapa al frente del equipo. Bajo su dirección, el Real Oviedo consiguió el ascenso a Primera Federación Iberdrola, un éxito que será recordado por todo el oviedismo. Desde el Club, les deseamos toda la suerte del mundo en su futuro profesional”.