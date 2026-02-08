Paso adelante del Oviedo: El club solicita formalmente a la Federación que le den los 3 puntos por ganados ante el Rayo Vallecano
La entidad carbayona mantiene su idea de emprender “acciones judiciales y presentar denuncias contra los responsables” de la suspensión
El Real Oviedo ha dado un primer paso en su intento por que se le dé por ganado el choque aplazado que debía disputarse ayer ante el Rayo Vallecano en Vallecas. El club azul ha informado de que ha presentado una solicitud ante la Federación para que le den los tres puntos y mantiene su tono crítico: habla de “despropósito generado por la actuación de la Liga, la inacción de la Federación y el comportamiento del Rayo Vallecano”.
“El Real Oviedo ha presentado ante la Real Federación Española de Fútbol la solicitud de que se le conceda el partido como ganado, debido al incumplimiento de la normativa federativa por parte de la Liga y del Rayo Vallecano”, ha explicado el club a través de su departamento de comunicación.
“El club acudirá a todos los órganos competicionales y disciplinarios de la RFEF y, en su caso, a instancias administrativas y judiciales, para defender sus derechos y los intereses legítimos de sus aficionados”, añade la entidad carbayona, antes de decir que “todo ello sin perjuicio de emprender acciones judiciales y presentar denuncias contra los responsables del despropósito generado por la actuación de la Liga, la inacción de la Federación y el comportamiento del Rayo Vallecano”.
