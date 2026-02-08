El Real Oviedo habilita un formulario para que los oviedistas perjudicados por la suspensión de Vallecas cuantifiquen sus pérdidas

El Real Oviedo sigue adelante en su protesta ante LaLiga por la suspensión de un partido que considera producto de la negligencia del Rayo Vallecano y en la que se ve perjudicado, tanto el equipo en su esfera deportiva como sus aficionados, que ya habían iniciado el viaje o incluso estaban en Madrid para seguir el choque.

Para cuantificar los daños ocasionados a los seguidores, el club ha habilitado un canal en su web, a través de un formulario, para que aquellos que han sido perjudicados en sus desplazamientos den información a la entidad, que prepara la defensa jurídica de su postura, aunque aún no ha comunicado cómo lo hará.

Este es el comunicado íntegro del club azul:

Tras la suspensión del Rayo Vallecano – Real Oviedo, a escasas horas de su celebración, debido al estado del terreno de juego tras el cambio integral del césped, una situación que ha provocado un perjuicio directo a cientos de seguidores que ya se encontraban en ruta o incluso en Madrid, el Real Oviedo, junto con la APARO, ha puesto en marcha un formulario oficial con el objetivo de recabar información de los aficionados azules que se han visto perjudicados por dicha negligencia.

Teniendo en cuenta que muchos aficionados se vieron obligados a interrumpir o cancelar sus desplazamientos, asumiendo gastos en transporte, alojamiento y otros conceptos, sin posibilidad de disfrutar del partido para el que habían organizado su viaje con antelación, nuestra entidad, junto a la Asociación de Peñas del Real Oviedo, está estudiando todas las vías posibles para reclamar ante las autoridades competentes que se depuren responsabilidades y se tenga en cuenta el perjuicio económico ocasionado a nuestra afición.

Con el fin de poder cuantificar de manera precisa el alcance de los daños provocados por esta situación, el Club habilita este formulario como canal oficial para que los aficionados afectados puedan inscribirse y detallar los gastos asumidos como consecuencia de la suspensión del encuentro.

Toda la información recabada será utilizada exclusivamente para valorar el impacto real de lo sucedido y respaldar las posibles acciones que se lleven a cabo en defensa de nuestros seguidores y del propio Club, partes afectadas por una situación que nunca debió producirse.

Desde el Real Oviedo queremos agradecer una vez más el comportamiento ejemplar de nuestra afición, así como mostrar nuestro apoyo y cercanía a todos los oviedistas que vieron frustrado su desplazamiento a Vallecas. Del mismo modo, queremos expresar nuestro agradecimiento a la afición del Rayo Vallecano por el trato dispensado y su comprensión hacia nuestros seguidores, así como nuestra solidaridad con ellos ante una situación que también les ha perjudicado.

El formulario que se adjunta a continuación es el canal oficial habilitado por el Real Oviedo para la recogida de datos de los aficionados afectados por la suspensión del encuentro. Rogamos a todos los seguidores que se hayan visto perjudicados que completen el formulario con la mayor precisión posible para poder valorar adecuadamente el impacto de lo sucedido.

Acceso al formulario

Asimismo, para cualquier consulta relacionada con este proceso, los afectados pueden ponerse en contacto con el Club a través del correo electrónico: afectadosrayo@realoviedo.es.