El Real Oviedo peleará los 3 puntos en los despachos por "perjuicios deportivos": todas las claves de la suspensión del choque de Vallecas

Una suspensión inesperada, un torrente de reacciones y unas consecuencias que nadie puede prever. La suspensión del Rayo Vallecano – Real Oviedo, o más bien las formas del mismo, a menos de 4 horas de la disputa del mismo, con la expedición azul ya en Madrid y los aficionados a medio camino, ha despertado la indignación del oviedismo, también del mundo del fútbol en general, y el club azul se ha sumado elevando la apuesta: está dispuesto a pelear por la victoria en los despachos al entender que todo se ha dado por la negligencia del Rayo Vallecano.

La situación se dio de la siguiente manera. El comunicado de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) dando voz a las denuncias de los futbolistas del Rayo Vallecano en la noche del viernes le llegó al Real Oviedo ya en su hotel madrileño, concentrado para el choque del día siguiente. El comunicado se quejaba, entre otros aspectos, del estado del nuevo terreno de juego de Vallecas, instalado esta misma semana. Ya desde esa denuncia la intranquilidad creció en la expedición azul. Aunque nadie se esperaba aún la suspensión del choque.

Esta se dio en la mañana de ayer. El club supo pocos minutos antes del comunicado oficial (este fue a las 10.14) que todo se encaminaba al aplazamiento. "La decisión se adopta al comprobarse que, en el momento actual, el terreno de juego no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad", decía La Liga en su publicación, en la que —de forma perfectamente estudiada— eximía al club local de cualquier responsabilidad: "El Rayo Vallecano ha realizado importantes esfuerzos durante esta misma semana".

El Real Oviedo reaccionó casi con la misma celeridad que sus aficionados en las redes sociales. Y fue de menos a más. Primero, con un comunicado en el que expresaba su malestar y en el que de una forma un tanto ambigua dejaba abierta la puerta a pedir los tres puntos sin jugar: "(el club) estudiará y ejercitará cuantas acciones reglamentarias resulten procedentes".

Después, con una declaración institucional de Roberto Suárez, director deportivo, en la que subió el tono. "Claramente muestra el estado que atraviesa nuestra competición, se han saltado todas las reglas. Tragamos con horarios, con sanciones y con el trato a la afición, pero esto no es normal", denunció.

La expedición azul puso rumbo de vuelta a Asturias al poco de conocerse la noticia, con retraso en el regreso por la nieve que estaba cayendo a la entrada al Principado. Para entonces, la suspensión del choque era la comidilla de la jornada en Primera. Martín Peláez y Agustín Lleida, presidente y director general, ofrecieron los motivos en diversos medios de por qué el Real Oviedo se sentía legitimado para pedir el triunfo sin jugar el partido. Ambos coincidieron en la misma razón: consideran que el Rayo Vallecano actuó de forma negligente.

Agustín Lleida lo expuso en declaraciones a este periódico. "Hay una negligencia clara por parte del Rayo Vallecano, que cambia un terreno de juego en la semana del partido. Lo podría haber hecho al día siguiente de jugar contra Osasuna, pero no, lo decidió hacer la semana del partido. Estaba claro y era conocido por todos que no se iba a poder jugar. De hecho, así se manifiestan los jugadores del Rayo Vallecano a través de un comunicado de AFE", indica el director general de los azules, que también acusa a La Liga: "Si sabe el día de ayer —por el viernes— que no se va a poder jugar, lo que tiene que hacer es buscar un campo alternativo. No puede ser que, sabiendo que no se va a poder jugar, se movilicen mil aficionados de Oviedo".

"Perjuicios deportivos"

Sigue Lleida: "También hemos tenido perjuicios deportivos. Era un partido al que llegamos en un momento anímico muy bueno. Si se juega el partido dentro de un mes es completamente diferente. No sabemos si habrá sancionados, habrá tres jugadores que están haciendo el Ramadán, Ciss y Chevarría podrán jugar con el Rayo Vallecano… Es una alteración de la competición".

Por todo ello, el Real Oviedo quiere que le den el partido por ganado: "Si no nos dan esos 3 se siembra un precedente. Si te estás jugando en mayo algo con tu equipo y tienes tres lesionados es tan fácil como que levantes el lunes o el martes el terreno de juego y suspendes el partido".

Consultada por LA NUEVA ESPAÑA por la suspensión del choque de Vallecas, La Liga defiende el aplazamiento del Rayo Vallecano – Real Oviedo. "Estaban cambiando el césped y estaba previsto que terminaran el miércoles, pero las lluvias no lo han permitido y el texpex en un sexto del terreno de juego podía levantarse y era peligroso para los futbolistas. Hay riesgo de lesiones, hay un informe de los especialistas. El agua que ha caído en Madrid no era previsible cuando se encargó el cambio de todo el césped de Vallecas", aseguran a este periódico altas instancias de La Liga que preside Javier Tebas.