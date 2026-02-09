La encendida defensa de Juanma Castaño del Oviedo y su afición por la polémica de Vallecas: “Le han hecho una sinvergonzonería”

La suspensión del Rayo Vallecano – Real Oviedo y toda la polémica que envuelve a la decisión fue uno de los temas de debate en El Partidazo de la Cadena COPE. La gran mayoría de los participantes en el debate se posicionaron a favor de la postura del club azul. Especialmente enérgico en su opinión fue el periodista gijonés Juanma Castaño.

“Estoy cien por cien de acuerdo con el Real Oviedo. Me parece una sinvergonzonería lo que le han hecho al Oviedo y a su afición. Es increíble. Es lamentable que un club venga a jugar un partido y, como el club anfitrión no tiene listo su campo por voluntad propia, porque ha decidido cambiar el césped en una semana en la que todo el mundo sabía que iba a llover muchísimo, no se puede celebrar el partido. Merece una sanción el club que no deja celebrar el partido. El perjudicado es el Oviedo y su afición. Me lo podéis vestir con una norma o la otra. Hay un perjudicado solo. Los demás han actuado mal todos”.

“Es una negligencia del Rayo y de LaLiga”, apuntó el también asturiano Paco González ante la entregada defensa de La Liga del periodista Isaac Fouto, que concedió que “yo, si fuera el Real Oviedo, haría lo mismo: denunciar”. Pero matizó: “El que suspende el partido es LaLiga, no el Rayo”. Añadió Fouto que “si no dan lluvia a la hora del partido se hubiera jugado. Creo que el recurso del Oviedo no tiene recorrido”.