Guerra abierta a La Liga: El Oviedo irá hasta el final para lograr los 3 puntos de Vallecas en los despachos

El Real Oviedo pasa de las palabras a los hechos. Ayer, el club presentó la solicitud para que le den el partido de Vallecas por ganado en la Federación e inicia una batalla administrativa y legal en la que se sitúa abiertamente contra los dos órganos que rigen el fútbol, Federación y Liga. Tras las palabras del sábado, en las que los azules subrayaban la «negligencia» del Rayo Vallecano, ahora la lucha pasa a los despachos, sin descartar —así lo aclara el Oviedo— que pueda terminar en la vía judicial.

La entidad azul habla de «despropósito» por todo lo sucedido en la mañana del sábado y dispara en tres frentes: La Liga, la Federación y el Rayo Vallecano.

«El Real Oviedo ha presentado ante la Real Federación Española de Fútbol la solicitud de que se le conceda el partido como ganado, debido al incumplimiento de la normativa federativa por parte de la Liga y del Rayo Vallecano», explicó ayer el club a través de su departamento de comunicación. «El club acudirá a todos los órganos competicionales y disciplinarios de la RFEF y, en su caso, a instancias administrativas y judiciales, para defender sus derechos y los intereses legítimos de sus aficionados», añadió la entidad carbayona, antes de decir que «todo ello sin perjuicio de emprender acciones judiciales y presentar denuncias contra los responsables del despropósito generado por la actuación de la Liga, la inacción de la Federación y el comportamiento del Rayo Vallecano».

El primer paso es el completado ayer, con la presentación de la solicitud ante la Federación. Se agarra el Oviedo al reglamento de competiciones y a la negligencia del equipo local, el Rayo, que a cuatro días de la disputa del partido ordenó levantar el césped de Vallecas y sustituirlo.

La Liga trató de eximir de responsabilidad al club vallecano en su comunicación de la suspensión del choque. Fuentes de la patronal señalaron a este periódico que «estaban cambiando el césped y estaba previsto que terminaran el miércoles, pero las lluvias no lo han permitido. Parte del terreno de juego podía levantarse y era peligroso. El agua que ha caído en Madrid no era previsible cuando se encargó el cambio de todo el césped de Vallecas».

El Oviedo entiende, sin embargo, que ordenar un cambio tan drástico a cuatro días de jugar en su estadio supone un riesgo evidente que el Rayo decidió asumir, con las consecuencias ya vistas.

En el caso de que la reclamación en la Federación no prospere, Agustín Lleida explicó en COPE que el deseo del Oviedo sería jugar esta misma semana para que no se alteren las condiciones del partido, en cuanto a sancionados, lesionados y estado de ánimo de ambos clubes.

Pero la reclamación ante la Federación no es la única vía que se le abre ahora al Oviedo. El club estudia una demanda por daños y perjuicios contra La Liga, al considerar la decisión fuera de la ley. La Federación es el órgano señalado en la reglamentación para suspender un partido, no La Liga, y la primera no se pronunció en ningún momento.

Por eso, el club ha habilitado un canal en su web, a través de un formulario, para que aquellos que han sido perjudicados en sus desplazamientos den información y se puedan cuantificar los daños ocasionados a los seguidores por la medida de la patronal.

Para La Liga, sin embargo, su potestad es clara para aplazar partidos, como manifestó en un comunicado publicado ayer por la noche. «La organización de las competiciones profesionales, incluidas las decisiones sobre fechas, horarios, suspensiones o reprogramaciones de encuentros, corresponde legalmente a las ligas profesionales como organizadoras de la competición», defiende la patronal. «Esta competencia está respaldada por la normativa vigente y por recientes sentencias firmes de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo», añade.

Noticias relacionadas

Mensaje de Cazorla

Y en pleno malestar del oviedismo con lo sucedido el fin de semana y con la batalla legal del club por intentar que le den los tres puntos, también se ha manifestado el capitán, Santi Cazorla. El capitán ha querido expresar su opinión por redes sociales. «La realidad es que La Liga está a años luz de la Premier League (primera división inglesa) en todos los sentidos», dijo el llanerense en su cuenta de X, antes Twitter.