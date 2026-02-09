Martín Peláez, en los premios de LA NUEVA ESPAÑA: "Si no nos den el partido por ganado nuestros deseo es jugar esta semana"
“Intenté hablar con el presidente Martín Presa y no tuve la fortuna", explica el máximo dirigente del Oviedo
Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, encabezó la delegación azul en LA NUEVA ESPAÑA para asistir a la gala de los mejores del fútbol asturiano. El máximo dirigente azul habló de la situación de conflicto con la Liga y el Rayo tras la suspensión del choque de Vallecas el pasado sábado.
Estas fueron sus valoraciones:
“Nosotros defendemos lo que creemos que es justo para nosotros, para nuestra afición y ya hemos dado los pasos correspondientes ante todos los organismos correspondientes y ahora solo nos queda esperar respuestas, que a estas alturas ya deberíamos tener alguna, como nos dice nuestro abogado”.
“En el caso de que no nos den el partido por ganado nuestros deseo es jugar esta semana, es lo que más nos conviene. Por ejemplo, ya tenemos la baja de un jugador, entonces ya no juegas en las mismas circunstancias en las que se hubiera disputado el sábado“.
“Intenté hablar con el presidente Martín Presa y no tuve la fortuna. No hemos podido entablar comunicación con él, pero estamos peleando nuestros derechos y los de nuestra afición”.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
- Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Doce', el caballo ciego que está cada vez más cerca de encontrar un hogar: 'Hay varios interesados en su adopción
- El lunes se esperan colas kilométricas en el Lidl por este electrodoméstico más barato que en Amazon
- El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
- Ya es oficial, la Seguridad Social te regala hasta 5 años extra cotizados: requisitos y cómo solicitarlos
- Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros