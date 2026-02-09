Martín Peláez, en los premios de LA NUEVA ESPAÑA: "Si no nos den el partido por ganado nuestros deseo es jugar esta semana"

Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, encabezó la delegación azul en LA NUEVA ESPAÑA para asistir a la gala de los mejores del fútbol asturiano. El máximo dirigente azul habló de la situación de conflicto con la Liga y el Rayo tras la suspensión del choque de Vallecas el pasado sábado.

Estas fueron sus valoraciones:

“Nosotros defendemos lo que creemos que es justo para nosotros, para nuestra afición y ya hemos dado los pasos correspondientes ante todos los organismos correspondientes y ahora solo nos queda esperar respuestas, que a estas alturas ya deberíamos tener alguna, como nos dice nuestro abogado”.

“En el caso de que no nos den el partido por ganado nuestros deseo es jugar esta semana, es lo que más nos conviene. Por ejemplo, ya tenemos la baja de un jugador, entonces ya no juegas en las mismas circunstancias en las que se hubiera disputado el sábado“.

“Intenté hablar con el presidente Martín Presa y no tuve la fortuna. No hemos podido entablar comunicación con él, pero estamos peleando nuestros derechos y los de nuestra afición”.