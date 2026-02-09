La Peña Herrero celebra su 40 aniversario de vida por el club azul

La Peña Azul Herrero, una de las que atesora más tradición en el oviedismo, está de celebración. Ayer festejó en un multitudinario acto su 40.º cumpleaños. lo que le convierte en una de las más longevas dentro del oviedismo. La celebración tuvo lugar en el Llagar de Quelo, en Tiñana y, como se puede apreciar en la imagen, acudió muchos peñistas además de varios invitados, que comentaron la actualidad azul en un día marcado por la suspensión del choque de Vallecas.. En total más de 100 asistentes al acto para celebrar la salud de la Peña Herrero.