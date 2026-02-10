Dani Calvo, crítico con la suspensión en Vallecas: "El Real Oviedo debe pelear por sus intereses y los de su afición"

Dani Calvo, central del Oviedo, compareció ante los medios de comunicación para explicar lo vivido tras la suspensión del duelo ante el Rayo Vallecano.

Cómo se vivió. "Con mucha incertidumbre. Vimos el comunicado de la plantilla del Rayo yendo a Madrid y ya sospechamos que algo iba a pasar. Estuvimos en comunicación con la AFE y ya se hablaba de la suspensión, aunque todavía pensábamos que igual se podía jugar. Fue un atropello. Es una pena y es normal que el club pelee los tres puntos, aunque también que se juegue lo antes posible. Creo que el Real Oviedo debe pelear por sus intereses y los de su afición".

Hablar con los jugadores del Rayo. "Sí y nos dijeron que las condiciones de Vallecas eran lamentables. Nos solidarizamos con ellos porque están trabajando en condiciones deplorables. Había que haberlo hecho con mucha más antelación. Siempre he leído que los campos necesitan semanas o casi un mes para que el césped se asiente, así que era imposible que estuviese bien en esta ocasión".

La opinión. "Todo es un circo. El club intentó hablar con el presidente del Rayo y no hubo contestación, no sabemos si La Liga tiene competencias para suspender el partido y lo hace tres horas siempre. Es un chiste que se diga que somos la mejor liga del mundo. No sabemos si vamos a jugar este jueves, parece que no, pero necesitamos esos tres puntos. El club tiene que ir hasta el final. Para mí sería un disgusto jugar este partido en mayo, porque a saber cómo estamos los equipos. Y creo que adulteraría la competición. Los horarios que tenemos son dantescos. Me consta que el club lo ha denunciado, pero ellos siempre te ponen excusas, así que te toca tragar. Todos compartimos la opinión de Santi"

Su renovación. "Creo que elegí la peor semana. Agradezco mucho la confianza al club y a también a Jesús desde México. No estoy jugando, pero mi día a día no cambia y eso parece que está siendo valorado. A final de noviembre empezamos a hablar. No me sorprendió, porque siempre me han mostrado mucha confianza. Estoy muy agradecido".

El Oviedo. "Es el club más importante de mi carrera. Oviedo y el Oviedo, al igual que para mi familia, es el club que nos va a dejar huella. Estoy encantado de seguir. Ahora lo importante es centrarse en mantener la categoría".

Su momento. "Estoy preparado siempre para jugar, por ello entreno, aunque luego el míster no me ponga. Si David Costas no está, estoy preparado".

El mercado. "Eso lo dirá el tiempo. De momento los fichajes no han tenido demasiado protagonismo. Esto lo tiene que sacar adelante el núcleo y la base de jugadores que había. La unión es clave".

El Athletic. "Viene reforzado, pero eso nos tiene que dar igual. Tenemos que sacar el partido y punto. Estamos preparados para ello. Nos hemos visto a nueve puntos de la permanencia y no hemos perdido la cara Queremos mantenernos fuertes y ahora con Almada estamos mejorando".