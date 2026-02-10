Solo importa el Athletic: la vuelta al trabajo del Real Oviedo con una baja dolorosa

Aún no han dejado de retumbar los ecos de lo sucedido en Vallecas, o más bien de lo que no sucedió: esa suspensión del partido que tomó al oviedismo por sorpresa y ante la que el Real Oviedo ha saltado pidiendo los tres puntos. Pero trata ahora el vestuario del Real Oviedo de dejar ese capítulo atrás, aunque esté tan reciente y a la espera de qué deciden LaLiga y la Federación sobre la disputa o no del choque, porque lo que viene por delante no permite ni un momento de relajación.

Con esa idea empezó a preparar el choque ante el Athletic, sábado 14.00 horas, Guillermo Almada ayer con sus hombres en El Requexón. Y lo hace con una sensación agridulce desde el parte de lesionados.

Lo bueno es que por fin pudo verse a Ovie Ejaria junto al resto de compañeros sobre el césped de El Requexón. Aunque aún sea pronto para hablar de su vuelta a los terrenos de juego, su regreso es la constatación de que su recuperación va por el buen camino.

El británico no ha tenido suerte con las lesiones, un riesgo que se entendía por las especiales circunstancias de su contratación: mucho tiempo inactivo y la necesidad de adaptarse a una competición exigente en lo físico, sobre todo por el ritmo de los partidos.

Ejaria tratará ahora de afinar su puesta a punto, aunque en el club no se ponen fechas concretas sobre su regreso. Nadie quiere arriesgarse a una recaída.

El que sí apunta a estar en plenitud de condiciones para la cita ante el Athletic es Rahim. El lateral cayó lesionado antes de viajar a Barcelona y se perdió la cita del Camp Nou y la que enfrentó a los azules con el Girona. Javi López rindió a un nivel notable en ambas ocasiones, aprovechando su oportunidad. La semana pasada, el nigerino ya se ejercitó con sus compañeros, pero la decisión del cuerpo técnico fue la de no convocarlo para Vallecas, esperando a que retome el ritmo de competición por completo, en una estrategia similar a la que se siguió en las últimas semanas con Bailly tras su esguince de tobillo.

Pero la vuelta al trabajo también trajo una mala noticia para Almada: la más que posible baja de David Costas, pieza fundamental en sus planes. El gallego lleva atravesando problemas físicos las últimas semanas, en las que se le ha tratado de cuidar con algunos descansos en los entrenamientos.

Sin embargo, la situación ha ido a peor y Costas apunta a baja en el choque ante el Athletic del sábado. No se descarta que se pueda perder más de un partido.

Más descanso

El Oviedo planea la semana con el foco puesto en el Tartiere mientras que su rival, el Athletic, tiene que hacer un esfuerzo extra: se enfrenta el miércoles (21.00 horas) a la Real Sociedad en la ida de las semifinales de la Copa del Rey en San Mamés. A priori, el componente físico está a favor de los azules, que descansaron el fin de semana por todo lo sucedido en Vallecas. Los de Valverde tomaron aire la última jornada al derrotar al Levante (4-2) en casa.